Das Projekt „Kunschd’raum“ in der Pirmasenser Bahnhofstraße präsentiert ab Freitag die Werke von Karin Schieler (78).

Bekannt ist die Pirmasenserin für ihren Friseursalon in der Ringstraße. Schieler stammt aus dem Fränkischen und kam vor 52 Jahren nach Pirmasens. Gemalt habe sie bereits in ihrer Jugend. Früher mehr gezeichnet, dann in Öl, jetzt mit Acrylfarben, erzählt sie. Bei den Themen bevorzugt sie, passend zum früheren Beruf, das Porträt. Sie malt auch Kopien berühmter Gemälde und macht abstrakte Farbexperimente.

Obwohl sie in ihrem Friseursalon immer gerne ihre Malerei präsentiert habe, was bei der Kundschaft auf positive Resonanz gestoßen sei, freue sie sich auf die erste große Ausstellung. Sie wird am Freitag, 5. August, 19 Uhr, im „Kunschd“raum“ eröffnet und ist bis 2. September donnerstags und freitags von 13 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.