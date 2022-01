Aus der Nummer zwei wird die Nummer eins: Karin Dahler, bislang stellvertretende Pflegedirektorin am Pirmasenser Krankenhaus, ist seit 1. Januar neue Pflegedirektorin des Hauses und damit für rund 450 Pflegekräfte zuständig.

Zudem verantwortet sie gemeinsam mit Sandra Gantert das Beschwerdemangement der Klinik. Die 60-jährige Lembergerin Karin Dahler arbeitet seit 2004 im Pirmasenser Krankenhaus. Sie war zuvor Pflegedienstleiterin in Dahn und wechselte nach Pirmasens, ehe die dortige Klinik schloss. 2009 wurde sie stellvertretende Pflegedirektorin in Pirmasens. Mit dem aktuellen Wechsel folgt sie auf Erwin Merz, der bis dahin eine Doppelfunktion hatte: Er war Pflegedirektor und Mitglied der Geschäftsführung. Merz ist nun komplett in die Geschäftsführung gewechselt, bedingt durch die Fusion des Hauses mit dem Rodalber Krankenhaus. „Durch die Fusion mit dem St. Elisabeth Krankenhaus sind für die Geschäftsführung zahlreiche Aufgaben hinzugekommen, insbesondere die Entwicklung des neuen Standorts Rodalben mit vielfältigen Aufgabenstellungen sowie die Projektierung des zukünftigen Neubaus. Herr Merz wechselt deshalb vollständig in die Geschäftsführung, wobei sein Aufgabenschwerpunkt in der Entwicklung des Standorts Rodalben liegen wird“, hatte die Klinikleitung im Dezember dazu erklärt. Karin Dahlers Nachfolge ist nach ihren Angaben bereits ausgeschrieben, aber noch nicht besetzt.