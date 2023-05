Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf zwei Niederlagen in den Spitzenspielen der Fußball-Verbandsliga lässt der FK Pirmasens II zwei Siege folgen. Am Sonntag setzte sich die junge Reserve des Regionalligisten mit 4:2 (2:2) gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach durch. FKP-Außenverteidiger Jonas Vogt zeigte sich in der Schlussphase eiskalt vor des Gegners Tor.

Es war ein Anfang wie gemalt für „die Klub“, die druckvoll agierte und den Gegner immer wieder erfolgreich beim Spielaufbau störte. Bereits nach sechs Minuten stand es 2:0 durch