Was haben Literatur und Demokratie miteinander zu tun? Mit dieser Frage haben sich die Schüler des Leistungskurses Deutsch Klasse 12 des Immanuel-Kant-Gymnasiums beschäftigt. Ihre Antworten haben sie in einer Podcast-Reihe festgehalten, die sie im Carolinensaal der Öffentlichkeit präsentiert haben.

Die Schüler haben gemeinsam mit Fachlehrer Thomas Kuhn und den Pirmasenser Autoren Bernd Ernst und Stefan Schwarzmüller insgesamt neun Podcast-Beiträge erstellt. Sieben davon haben sie vor Publikum im Carolinensaal abgespielt.

In jedem dieser Podcasts haben die Schüler einen bestimmten Autor behandelt und anhand von literarischen Auszüge Fragen zur Demokratie diskutiert. Dabei wurde nicht nur eine entsprechende Textpassage eingesprochen, sondern auch der zeitgeschichtliche Kontext geklärt, das Leben des Autors skizziert sowie eine Interpretation des Auszuges vorgenommen. „Außerdem haben wir erarbeitet, wie man die Gedichte in der heutigen Zeit mit Demokratie verbinden kann“, erläutert Schülerin Paula Lischer.

Bei der Auswahl der Gedichte und der Umsetzung hatten der Leistungskurs freie Hand. Zu den vorgestellten Autoren gehörten Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Ursula Krechel, Kurt Marti, Erich Fried, Ingeborg Bachmann sowie Hans Magnus Enzenberger. „Wir fanden es alle toll, Mitspracherecht zu haben“, verrät Schülerin Julia Hein. Die Zusammenarbeit in der Gruppe habe deshalb gut funktioniert. „Es war auch mal interessant, etwas anderes im Unterricht zu machen, als nur Gedichte zu lesen und zu interpretieren“, ergänzt Lischer.

In die jeweiligen Podcasts haben die Schüler ihre eigenen Gedanken zu den Themen eingebracht. So ging es beispielsweise im Podcast zu Ursula Krechel um die Fragen „Haben in einer Demokratie alle die gleichen Rechte?“, also um die Gleichstellung von Männern und Frauen. Um das Recht auf Meinungs- Demonstrations-, und Medienfreiheit ging es im Beitrag zu Kurt Tucholsky, der sich mit der Frage „Kann ich vor dem Krieg fliehen?“ beschäftigte.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Gruppe „Die Grenzgänger“, die aus Bremen angereist waren. Die Folk-Band spielte deutsche Revolutionslieder, die von 1848 bis in die heutige Zeit reichten. Thematisch passten sich „Die Grenzgänger“ mit Stücken wie „Das Lied der Deutschen“ oder „Die Gedanken sind frei“ an die von den Schülern erarbeiteten Podcasts an.

Fachlehrer Thomas Kuhn zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis seines Leistungskurses. „Die Schüler haben alles selbst gemacht“, sagt Kuhn. Die Aufnahme, den Schnitt, sogar das Intro habe ein Schüler selbst auf dem Klavier eingespielt. „Mit dem Projekt haben wir außerdem die Medienkompetenz und Sozialkompetenz der Schüler gefördert“, erklärt Kuhn. Sobald die Rechte mit den Verlagen geklärt seien, sollen die Podcasts auf der Internetseite des Immanuel-Kant-Gymnasiums zur Verfügung stehen.