Josef Traub, bisher als zweiter Stellvertreter am Immanuel-Kant-Gymnasium tätig, ist zum 1. August zum neuen Schulleiter am Kant bestellt worden. Die bisherige Schulleiterin Maria Zinßius wurde nach 18 Jahren am Immanuel-Kant-Gymnasium in den Ruhestand verabschiedet. Das teilte die Schule am Donnerstag mit.

Ihren ersten Dienstantritt am Immanuel-Kant-Gymnasium hatte Maria Zinßius 1966. Vor 54 Jahren begann ihre Schulzeit als Sextanerin an ihrer damals noch Altsprachliches Gymnasium Pirmasens genannten Schule. Über eine lange Zeitspanne habe sie die Entwicklungen am Immanuel-Kant-Gymnasium verfolgt, miterlebt und seit ihrem Amtsantritt als Schulleiterin im August 2002 mitgestaltet. In ihre Amtszeit fielen die Renovierung der Aula, Ort unzähliger Aufführungen aus Theater, Musik und Tanz, Ort vieler Vorträge und Informationsveranstaltungen. Schulhof und Sportplatz wurden neu gestaltet, eine als Bistro genutzte Mensa errichtet. Es folgte die aufwendige Generalsanierung des Gebäudes im Innenbereich mit zeitgemäßer Haustechnik und moderner Verkabelung. Dies habe zu einem frühen Zeitpunkt den Beginn der Digitalisierung der Schule ermöglicht, die jetzt in Zeiten von Corona besondere Bedeutung erfahre.

Mehrheit für Latein als erste Fremdsprache

Die Umwandlung von einem rein altsprachlichen Gymnasium mit der ersten Fremdsprache Latein in ein Gymnasium mit altsprachlichem Zug (Wahl zwischen erster Fremdsprache Latein oder Englisch) stellte eine wichtige Weiterentwicklung der Schule dar. Seit der Einführung des altsprachlichen Zugs gab es eine Mehrheit unter den neuen Fünftklässlern, die Latein als erste Fremdsprache wählte, so die Schule.

Gute Bedingungen für eine individuelle Entwicklung der Schüler seien Maria Zinßius sehr wichtig gewesen. Soziales Lernen und Prävention, Methodenlernen und Orientierung im Feld der beruflichen Möglichkeiten, Praxisbezug und Unterrichtsgänge, Hausaufgabenbetreuung und vielfältige MINT-Aktivitäten, ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften und an kreativen künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten, Chorklassen und Theaterspiel als Unterrichtsfächer ergänzten den schulischen Alltag der Schüler. „Jedes Kind, jeder Jugendliche braucht neben einem guten Unterrichtsangebot zusätzliche Angebote und Nischen, um sich ausprobieren und entfalten zu können. Die Lehrkräfte des Immanuel-Kant-Gymnasiums boten ihren Schülern Entfaltungsmöglichkeiten in reichem Maße“, sagt Zinßius.

Mit gewisser Sorge beobachtet Maria Zinßius die aktuellen Auswirkungen der Coronakrise auf das Schulleben. Es erfordere ein überaus hohes Maß an Organisationsaufwand und Engagement von Seiten der Schulleitung und der Lehrkräfte, um das wichtige menschliche Miteinander, ohne das Schule nicht gelingen könne, leben zu können.