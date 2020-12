Sabine Schön, Landfrau aus Gersbach:

„Wenn wir früher zuhause Strohsterne selbst gebastelt haben, haben wir sie natürlich auch gebügelt. Dazu haben wir die Halme in Wasser eingeweicht und sie danach mit dem Bügeleisen gedämpft. Werden die Strohsterne fertig gekauft, kann man sie beim Bügeln mit einem alten, befeuchteten Bettlaken abdecken und sie dann auf dem Bügelbrett wieder in Form bringen. Fast genau so kann man mit Stanniol-Lametta verfahren, das es früher noch öfter zu kaufen gab und das länger hielt als das heutige aus Plastik. Früher haben wir es zwischen Seidenpapier gebügelt, bevor es an den Baum kam. Stanniol-Lametta ist ein metallisches Produkt und verfügt aufgrund seines Gewichts über hervorragende Eigenschaften. Es ist nicht brennbar, hängt sicher auf den Zweigen und fällt nicht beim kleinsten Luftzug vom Baum. Lametta aus Plastik zu bügeln ist eigentlich Unsinn, denn es verknotet nicht und ist derart erschwinglich, dass man es theoretisch jedes Jahr neu kaufen kann.“