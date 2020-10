Nach Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit fehlt dem Kaninchenzuchtverein Trulben der Nachwuchs. Im vergangenen Jahr habe man sich deshalb entschlossen, das Vereinsheim in der Vinninger Straße zu veräußern und den Erlös zu spenden.

Das berichteten am Montag der erste Vorsitzende Eckard Klein und Kassenwart Heinz Andreas. Sie brachten zwei Spendenschecks über je 5000 Euro in die Geschäftsstelle der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens. Diese und der Hospiz-Neubau des Diakoniezentrums sollen von dem Geld profitieren, das aus dem Verkauf des Hauses stammt. Entsprechend dankbar zeigten sich Carsten Steuer, Vorstand des Diakoniezentrums, und Heinrich-Kimmle-Stiftungsvorstand Marco Dobrani: „Wir investieren Spendengelder vor allem in die Bereiche Sport, Freizeit und ganz aktuell in ein Bienenprojekt in Münchweiler, in dessen Rahmen ein Bienenlehrpfad und ein Waldklassenzimmer entstehen“, erklärte Dobrani. Sowohl für den laufenden Bau des Hospizes als auch als Zuschuss zum laufenden Betrieb seien Spenden sehr willkommen, sagte Carsten Steuer. „Was Ihr macht, ist ein Segen“, brachten die beiden Vereinsvertreter ihre Dankbarkeit über das Wirken der Spendenempfänger zum Ausdruck.