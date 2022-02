Aktuell warten im Pirmasenser Tierheim sehr viele Kaninchen auf ein neues, artgerechtes Zuhause.

Kaninchen sind sehr soziale Tiere. Sie möchten deshalb niemals alleine leben, sondern immer gemeinsam mit mindestens einem Artgenossen. Sie sollten zudem dauerhaft – auch nachts, da Kaninchen dämmerungsaktiv sind – eine ausreichend große Freilauffläche zur Verfügung haben. Kaninchenhaltung ist zwar anspruchsvoller als viele denken, gleichzeitig macht sie viel Freude.

Im Tierheim leben Kaninchen in vielen Größen und in vielen unterschiedlichen Rassen und Farbschlägen. Wer sich für eines oder mehrere dieser Kaninchen interessiert, kann sich per E-Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de beim Tierheim melden, um einen Termin zu vereinbaren, bei dem man die Tiere kennenlernen kann.