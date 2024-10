Am Sonntag, 10. November, wird in Pirmasens ein neuer Beirat für Migration und Integration von knapp 5700 Frauen und Männer aus 133 Nationen gewählt. Für das neunköpfige Gremium stehen 17 Kandidaten zur Wahl. Zur Vorstellung kommen nur wenige Interessierte.

Die Stimmung im Theo-Schaller-Saal, wo sich am Donnerstagabend die Kandidaten für den Beirat für Migration und Integration vorstellen, ist locker und positiv. Viele Bewerber, von denen es neun ins Gremium des Migrationsbeirats schaffen werden, leben schon seit Jahren in Pirmasens und kennen sich. Schon in der vergangenen Legislaturperiode haben einige von ihnen im Migrationsbeirat zusammengearbeitet und einige Veranstaltungen für Menschen mit Migrationshintergrund auf die Beine gestellt – das Multikultifest etwa oder eine Olympiade für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit dem FK Pirmasens im Framas-Stadion.

Doch stößt die Vorstellung der Kandidaten am Donnerstagabend auf geringes Interesse der Wahlberechtigten. So sind im Theo-Schaller-Saal mehr Kandidaten anwesend als potenzielle Wähler. Dabei fehlen manche Kandidatinnen und Kandidaten, weil sie krank sind oder weil sie noch arbeiten müssen.

Was die Kandidaten motiviert

Dan-Odysseas Miliadis, der Vorsitzende des Migrationsbeirats, hofft auf rege Wahlbeteiligung am 10. November. Er tritt erneut zur Wahl an. Der Chirurg aus Griechenland arbeitet am Städtischen Krankenhaus Pirmasens. Der Familienvater sitzt für die CDU im Stadtrat, für die Wahl des Migrationsbeirats steht er auf Platz 11. In Sprechstunden, die jeden Donnerstag stattgefunden haben, hatten er und sein Team ein offenes Ohr für die Belange von Flüchtlingen und anderen ausländischen Mitbürgern.

„Jeder einzelne Mensch kann etwas für die Gesellschaft tun, in der er lebt. Wir müssen miteinander arbeiten statt gegeneinander“, sagt der 40 Jahre alte Mustafa Ahmed Abdelraouf Ahmed. Er führt in diesem Jahr die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für den Migrationsbeirat an. Nach seinem Studium der Germanistik hat er lange Jahre in Österreich gelebt, bevor er nach Deutschland kam. Hier arbeitet er als Dolmetscher.

Wer zur Wahl steht: Einige Beispiele

Der syrische Zahnarzt John Muhammed lebt seit drei Jahren in Pirmasens, wo er auch praktiziert. „Ich möchte den Leuten zeigen, wie sie sich gut in die deutsche Gesellschaft integrieren“, sagt er. Deshalb, und auch um seine eigenen Erfahrungswerte weiterzugeben, kandidiere er für den Migrationsbeirat.

Auf Platz sechs der Liste steht Natalia Holturenko aus der Ukraine. Sie ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet bei Kennel und Schmenger. „Ich leiste schon einige Zeit Integrationsarbeit für ukrainische Kinder. Damit sie besser im neuen Land zurechtkommen und sich gut integrieren können“, sagt sie.

Dass der Migrationsbeirat ein wichtiger Rat in der Pirmasenser Gesellschaft ist und ein fester Bestandteil der kommunalen Struktur, betont Dimitri Janzen, 40 Jahre alt. Er lebt schon seit 1993 in Deutschland und spricht mittlerweile ohne Akzent. „Auch ich möchte zum gesellschaftlichen Miteinander vor Ort einen Beitrag leisten“, erklärt er seine Kandidatur.

Wie auf die Wahl aufmerksam gemacht wird

Karola Streppel, Initiatorin und Organisatorin des multikulturellen Freundschaftsfestes, sagte am Donnerstagabend: Sie sorge sich, dass vielleicht nicht alle Wahlberechtigten die Einladung zur Wahl, die an sie verschickt wurde, verstehen. Mit der Pirmasenserin Katja Faroß-Göller, die Geflüchtete ehrenamtlich begleitet, kam sie auf die Idee, vor den Wahlen noch einmal mit einem Infostand in der Innenstadt zu informieren. Geplant sind auch Videos der Kandidaten, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden sollen. Des Weiteren will der Migrationsbeirat in seiner Facebookgruppe in verschiedenen Sprachen noch einmal auf die Wahl aufmerksam machen.