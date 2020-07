In einem Paket werden 2,2 Kilometer Kanal in der Blocksberg-, Fahnen-, Hohmärtel-, Kaiser- und Ringstraße bis Oktober saniert.

Die Stadtverwaltung wird wegen der Sanierung jedoch nicht die halbe Stadt auf einen Schlag aufreißen und ein veritables Verkehrsberuhigungsprogramm realisieren, sondern hat die Sanierung mittels Inlinern in Auftrag gegeben. Rund eine Million Euro kostet die Maßnahme. Müssten die Straßen aufgebaggert werden, käme das Sanierungspaket zehnmal so teuer.

Die von Bürgermeister Michael Maas entwickelte Strategie zur Substanzerhaltung des Kanalnetzes sieht für dieses Jahr die Sanierung der genannten Straßen vor. Um einen besseren Preis zu erzielen, sei der Auftrag im Paket vergeben worden, erklärt Maas. Bei der Ausschreibung habe es viele Bieter gegeben, was derzeit bei anderen Projekten nicht immer der Fall ist. Durch das Paket sei es auch für die Firmen attraktiver gewesen, den Auftrag zu ergattern, sagt Maas.

Neuer Kanal soll mindestens 50 Jahre halten

Für die Sanierung hat Stadt das so genannte Inlinerverfahren ausgewählt, bei dem ein Kunststoffschlauch in den schadhaften Kanal eingeführt wird. Die Spezialfirma bläst den Schlauch dann auf, damit der Kunststoff sich an die alte Kanalhülle schmiegt. Anschließend wird der Schlauch ausgehärtet. Die Verbindung aus dem alten Kanal mit dem Kunststoffschlauch ergibt einen stabilen neuen Kanal, der mindestens 50 Jahre halten wird, wie Bürgermeister Maas hofft. Es gebe inzwischen Inliner, die sogar 70 Jahre überdauern und Experten hielten gar eine Haltbarkeit von 100 Jahren für möglich.

Der preisliche Unterschied zur Sanierung mit Aufbaggern und neuen Kanalrohren ist enorm. Für eine Sanierung mit Inliner kalkuliert Maas rund 400 Euro pro laufendem Meter. Im früher üblichen Verfahren mit Baugrube käme die Reparatur auf rund 4000 Euro pro Meter. Neben den 2160 Metern Kanal werden noch 256 Zuläufe und 64 Schächte saniert.

Von den Sanierungsarbeiten werden laut Maas die Anwohner kaum etwas mitbekommen. „Die merken das erst, wenn die Parkverbote für die Bauarbeiten eingerichtet werden“, sagt Maas. Finanziert wird das Sanierungspaket über die wiederkehrenden Beiträge.