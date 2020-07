Nicht nur der TV-Bildschirm im Wohnzimmer oder der Computermonitor begeistern heutzutage mit HD-Qualität. Auch in Kanalsysteme lässt es sich hochaufgelöst blicken – sehr zur Freude von Spezialisten wie Klaus Uwe Germann, der in modernste Technik für sein Kanal-Kompetenzcenter investiert hat und die jüngsten Anschaffungen auf dem Firmengelände in der Blocksbergstraße präsentierte.

„Jeder hat schon mal eines unserer Fahrzeuge gesehen, aber kaum jemand weiß, was darin steckt“, meinte Germann beim Ortstermin am Freitag. „TV-Inspektionstechnik vom Feinsten“ sei in dem neuen Spezialfahrzeug verbaut. Gemeint sind zum einen Dreh- und Schwenkkopf-Kameras, deren hohe Auflösung die Sichtung von Schäden im Kanalsystem ermöglicht. „Da erkennt man sogar kleinste Wassertröpfchen auf Spinnweben“, schwärmte Maximilian Mistler, dem als ausgebildete Fachkraft für Kanalinspektion die Neuanschaffung in einem Wert von 450.000 Euro anvertraut ist. Zum anderen können die Kameras mittels Lasertechnik messen, Schäden werden aufgezeichnet und zur Auswertung live ins Büro gesendet, so dass bei Bedarf schnell reagiert werden kann.

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt

Man investiere trotz Corona-Krise, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, denn „Stillstand ist Rückschritt“, zeigte sich Germann entschlossen, auch künftig am Ball zu bleiben. Gerade habe man zusätzlich ein neues Sanierungsfahrzeug geordert, das allerdings eine Lieferzeit von zwei Jahren habe.

Einen Blick auf die Technik werfen wollte auch Bürgermeister Michael Maas, der die essenzielle Bedeutung rechtzeitiger Kanaluntersuchungen unterstrich. „Wenn wir heute hierin investieren, können wir gut abschätzen, wie lange der Kanal noch hält. Dann kann man gewissermaßen im letzten Moment Liner einziehen und das Ganze hält weitere 50 Jahre.“ Da die Stadt seit Jahrzehnten mit Germann eine Zusammenarbeit pflege, die ihresgleichen suche, sei dessen Bereitschaft, in neueste Technik zu investieren, sehr begrüßenswert.

Das seit 2008 in Winzeln ansässige Kanal-Kompetenzcenter Germann gliedert sich in die beiden Unternehmen Klaus Uwe Germann Kanaltechnik und die K.I.M. Kanalsanierung GmbH. Mitinhaberin ist Ehefrau Susi Germann, und auch Tochter Kim-Charis gehört bereits zum Team. Zum Betrieb zählen 26 Fachkräfte und ein Fuhrpark von 19 Spezialfahrzeugen zur Kanalreinigung, Sanierung und TV-Untersuchung.