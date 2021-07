Seit Mai laufen in der Arnulf-, Mars-, Neptun-, Rupprecht- und Sonnenstraße die Sanierungsarbeiten am Kanal und die betroffenen Straßen werden voraussichtlich dazu überhaupt nicht aufgegraben.

1,9 Kilometer Kanal werden für 920.000 Euro saniert. Zum Einsatz kommt das so genannte Inlinerverfahren, bei dem Kunststoffschläuche in den Kanal eingezogen, aufgeblasen und ausgehärtet werden. Der zuvor rissige und schadhafte Kanal erhält auf diese Art einen passgenauen Kunststoffmantel im Innern, der noch mindestens 50 Jahre lang hält. Es soll Experten geben, die eine Haltbarkeit von bis zu 100 Jahren für möglich halten. Die in den fünf Straßen verbauten Kanäle sind teilweise über 100 Jahre alt. In der Marsstraße stammt der Kanal sogar noch aus dem Jahr 1900, während in der Arnulfstraße ein recht junger Kanal aus dem Jahr 1974 zur Sanierung ansteht. Bis zum Dezember diesen Jahres soll die Sanierung der fünf Straßen abgeschlossen sein. Bürgermeister Michael Maas hofft, dass während der Sanierung keine größeren Schäden festgestellt werden und alles ohne das Aufgraben der Straße erledigt werden kann.