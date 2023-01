Das Pirmasenser Forstamt wird im Stadtwald im laufenden Jahr weniger Holz einschlagen, als möglich wäre. Der Markt für Nadelhölzer sei wegen der Krise im Bausektor eingebrochen, nennt Revierleiter Raphael Reischmann als Grund. Das Forstamt investiert in einen klimastabilen Wald in der Fumbach.

Im Forstwirtschaftsplan für 2023 stehen 2038 Festmeter als möglicher Einschlag für das laufende Jahr. Die mögliche Einschlagmenge berechnet sich nach der Fläche und soll gewährleisten, dass nicht mehr Bäume gefällt werden, als im selben Zeitraum nachwachsen. Kontrolliert wird dies mit auf zehn Jahre berechneten Mengen. Der Pirmasenser Stadtwald hat laut Reischmann eine Fläche von 435 Hektar, auf denen ein Einschlag von 4,7 Festmetern pro Hektar möglich sei, ohne zu viel Holz zu entnehmen.

Im laufenden Jahr will Reischmann aber nur 1460 Festmeter fällen lassen. Davon könnten 1175 Festmeter verkauft werden, was Einnahmen von 90.000 Euro einbringen dürfte. Die geringere Menge begründet der Revierförster mit dem schwierigen Nadelholzmarkt. Würde mehr eingeschlagen, wäre zu befürchten, das Holz nicht verkaufen zu können. Die Einschlagmenge könne in besseren Jahren wieder steigen und dann über die 2038 Festmeter pro Jahr gehen, kündigte Reischmann an. Dazu müssten aber erst die Absatzmöglichkeiten steigen.

Weißtannen und Schwarzerlen

Im vergangenen Jahr hat das Forstamt Westrich im Stadtwald drei größere Hiebe erledigt. An der Zeppelinstraße wurden rund zehn Hektar gefällt, um die Sicherheit der Autofahrer zu gewährleisten. Am Fahrschen Wald wurden ebenfalls Bäume selektiv aus dem Waldstück entfernt, die umzufallen drohten. Dadurch hätten Spaziergänger verletzt werden können. Dazu kommen 4000 Quadratmeter an der Buchsweiler Straße, wo sich ein Anwohner von den hohen Bäumen bedroht fühlte. Der Investor hat erst kürzlich ein Mehrfamilienhaus an den Waldrand gebaut.

Reischmann investierte zudem in die Klimastabilität des Stadtwaldes: Im Fumbachtal wurden Weißtannen, Flatterulmen und Schwarzerlen gepflanzt, die einen gegen Trockenheit resistenten Mischwald ergeben sollen, wie der Förster erläuterte.