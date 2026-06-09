Die Feuerwehr Bruchweiler-Bärenbach feiert ein Doppeljubiläum: Seit 150 Jahren ist sie im Einsatz, und seit 30 Jahren betreibt sie Jugendarbeit. Wie alles begann.

Jeden zweiten Freitagabend zieht Leben ein in das Gerätehaus in der Hauptstraße von Bruchweiler-Bärenbach. Eigentlich. Beim Besuch der RHEINPFALZ wird deutlich, was es bedeutet, einsatzbereit und spontan zu sein. Das Gerätehaus ist verwaist, die Wehr ist gerade zu einem Waldbrand ausgerückt. „Eigentlich stand das Löschen eines Waldbrandes an diesem Abend auf dem Übungsprogramm“, erklärt Wehrführer Christian Deusch, als er verschwitzt und nach Rauch riechend vom Einsatz zurückkommt.

So ist das bei der Feuerwehr. Bei diesem Ehrenamt muss man flexibel und stets bereit sein. Ob Ölspur, Gebäudebrand, Türöffnung, vollgelaufene Keller, Waldbrände, die Katze auf dem Dach oder ein Verkehrsunfall – es sind die Frauen und Männer der Feuerwehr, die im Ernstfall alles stehen und liegen lassen, um zu helfen. Technische Hilfeleistung und Unwetter-Folgen nehmen dabei einen immer größeren Raum ein.

Kameradschaft schon von Anfang an üben

Während die Aktiven im Wald löschen, üben die sechs- bis zehnjährigen Bambini und die Jugendfeuerwehr das Aus- und Einrollen von Schläuchen. Spielen und Freizeitaktivitäten sind wichtig, denn Kameradschaft kommt nicht von alleine, ist aber nötig, da sich im Einsatz jeder auf jeden verlassen können muss. Die Kinder und Jugendlichen, die auch aus Nachbarorten stammen, sind begeistert, finden alle Übungen toll. Manche sind schon lange bei der vor 30 Jahren gegründeten Nachwuchstruppe, weil beispielsweise Papa oder Mama bei der Wehr sind. Andere haben, durch Freunde „angesteckt“, vor Kurzem mal reingeschnuppert, und haben im besten Sinne des Wortes „Feuer gefangen“.

Die Jugendfeuerwehr übt mit Spaß für den Ernstfall. Foto: Petra Würth

Evelyn Deusch und Erik Peter kümmern sich um die Jugend. Das Jugendzeltlager ist der Höhepunkt im Jahr, wobei Wettbewerbe um die „Jugendflamme“ ausgetragen werden. Zur Prüfung gehören beispielsweise das korrekte Absetzen eines Notrufs, das Erlernen von verschiedenen Knoten und das Kennen der Schlauchgrößen. Die Gemeinschaft soll auch durch die Uniformen gestärkt werden, mit denen der Förderverein den Nachwuchs ausstattet. Die Jugendlichen füllen die Gemeinschaftskasse unter anderem dadurch, dass sie nach Weihnachten die Christbäume einsammeln.

Löschen mit Tragkraftspritzenanhänger

Die Feuerwehr Bruchweiler-Bärenbach bietet regelmäßig Brandschutzerziehung und Übungen in der örtlichen Kita und der Grundschule an. „Es ist wichtig, dass die Kinder die Angst vor uns und der Ausrüstung verlieren“, sagt Wehrführer Deusch. Damit sie sich im Ernstfall nicht vor den Rettern verstecken. So dürfen die Kleinen auch Flammschutzhauben mal in aller Ruhe untersuchen.

Die Wehr in Bruchweiler-Bärenbach hat eine lange Tradition. Am 24. April 1876 hatte das königliche Bezirksamt in Pirmasens die Gemeinde Bruchweiler angewiesen, eine größere Feuerspritze zu beschaffen. Das war der Grundstein zur Freiwilligen Feuerwehr im Ort. Zwischen damals und heute liegen zwei Weltkriege, der Wiederaufbau und ein bis heute strukturschwacher Lebensraum, aus dem die Jugend oft abwanderte. Und doch ist es stets gelungen, Menschen zu finden, die bereit waren, sich bei der Wehr zu engagieren. Die Technik entwickelte sich in großen Schritten. Beispiel: Tragkraftspritzenanhänger. Das kleinste genormte Feuerwehrfahrzeug wurde von einem Traktor gezogen. Nach seiner Ausmusterung 1972 übernahm dessen Funktion ein Ford Transit mit wesentlich mehr Ausstattung und vor allem eigenem Motor.

Bei Brand im eigenen Dorf keiner da

Eine Anekdote wird noch heute berichtet: Zum Kameradschaftsabend war die Wehr geschlossen im Restaurant in Erfweiler. In der Ferne hörte sie die Sirenen der örtlichen Wehr. Später trafen die Bruchweiler-Bärenbacher ihre Erfweiler Kameraden auf der Straße und erkundigten sich, was denn passiert sei. Bei der Antwort dachten alle zuerst, sie sollten auf den Arm genommen werden: „Es hat in Bruchweiler gebrannt, aber es war keine Feuerwehr da.“ Doch es war kein Scherz. Seither wird zum Kameradschaftsabend im heimischen Gerätehaus gekocht, sodass die Wehr einsatzbereit bleibt.

Heute umfasst die Wehr 37 Männer und Frauen, davon 27 Aktive. Pro Jahr absolvieren sie 40 bis 50 Übungsstunden, rücken zehn- bis zwölfmal aus und haben jede Menge Lehrgänge und Weiterbildungen – und das alles in der Freizeit. Christian Deusch führt die Feuerwehr seit 2024, stellvertretender Wehrführer ist Patrick Peter. Auch einen Ehrenkommandanten gibt es: Herbert Der ist seit 1974 Mitglied, war von 1997 bis 1989 stellvertretender Wehrführer (damals noch Wieslautern). 1989 bis 2008 war er dann Wehrführer und anschließend wieder für zehn Jahre stellvertretender Kommandant.

Hoffnung auf mehr engagierte Leute

Die Wehrleute hoffen, dass sich noch mehr Bürger dazu entschließen, ihre Zeit ehrenamtlich für die Gesellschaft zu investieren. „Wir sorgen dafür, dass jeder die Hilfe bekommt, die er braucht – und das 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr. Damit wir das auch in Zukunft gewährleisten können, braucht es Menschen, die sich engagieren“, sagt der Wehrführer zu dem verantwortungsvollen Hobby, das Spaß mache und interessant sei.

Das erste Mannschaftsfoto gab es 1977, damals hieß die Feuerwehr noch Wieslautern, hier die Kameraden des Orstteils Bruchweiler. Repro: Petra Würth

Das Doppeljubiläum – 150 Jahre Wehr und 30 Jahre Jugendfeuerwehr – wird gefeiert am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juni, im Pfarrgarten in der Raiffeisenstraße. Start ist am Freitag um 18 Uhr, um 19 Uhr steht der offizielle Festakt auf dem Programm. Um 21 Uhr öffnet die Feuerwehrbar. Am Samstag ist ab 14 Uhr Ausschank mit selbstgebackenem Kuchen. In der Dorfmitte gibt es Infostände der Polizei Dahn, der Bundespolizei und des Rettungsdienstes. Auch das Bleib-bereit-Mobil des Landesfeuerwehrverbandes mit wertvollen Tipps steht bereit. Um 15.30 Uhr zeigen Bambini und Jugendfeuerwehr ihr Können. Die Bar öffnet wieder um 21 Uhr, und ab 22 Uhr wird das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Elfenbeinküste live übertragen. DJ Prince de Braband sorgt an beiden Tagen für musikalische Unterhaltung. Wer Interesse hat, mal bei der Wehr hineinzuschnuppern, meldet sich bei Christian Deusch, Telefon 0152 55990820.