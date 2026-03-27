Akten aus Speyer zeigen, wie eine Nazi-Gesellschaft jüdischen Besitz in Pirmasens veräußert und Gelder einbehalten hat. Ein Jurist hat sich durch das Material gewühlt.

Jahrelang hat sich der vorderpfälzische Jurist Joachim Schäfer durch Akten der Saarpfälzischen Vermögensverwertungsgesellschaft zu so genannten Arisierungen jüdischen Besitzes in Pirmasens und Umgebung gewälzt. „Ich wäre auf so eine Schlechtigkeit nicht gekommen“, zeigt sich Schäfer entsetzt über die Ergebnisse.

Der Jurist hat die Ergebnisse seiner Recherchen akribisch in einem Buch aufgelistet. Probleme habe er bei seinen Recherchen nicht bekommen. Akten seien immer auffindbar gewesen und vollständig im Landesarchiv Speyer. „Die Quellenlage war sehr gut“, urteilt der Jurist, der allerdings von der Menge des Materials erschlagen worden sei.

Ursprünglich habe er geplant, die gesamten Akten für das Gebiet der Pfalz aufzuarbeiten. „Das würde ich in dem Leben nicht schaffen“, erklärt Schäfer. Also beschränkte er sich auf das Gebiet von Stadt und Kreis Pirmasens, zumal hier wegen der vielen jüdischen Geschäftsleute auch entsprechend viele Vorgänge zu finden gewesen seien.

Vorgehensweise immer die gleiche

Die Vorgehensweise der Gesellschaft sei immer die gleiche gewesen. Kurz nach den Novemberpogromen von 1938 ging der Kreiswirtschaftsberater Willy Stuhlfauth als Bevollmächtigter der Gesellschaft zu den jüdischen Bürgern in Pirmasens und Umgebung und nötigte diese zur Übertragung der Verkaufsrechte an die Gesellschaft. Diese setzte einen Verkaufspreis fest, übernahm die Grundstücke und Häuser, veräußerte diese und erstattete den früheren Besitzern das Geld. So weit die Theorie. In der Praxis sei kaum ein Pfennig bei den Vorbesitzern gelandet. Die Häuser waren grundsätzlich zu einem niedrigeren Wert als üblich angesetzt worden.

Beispielsweise ein Haus mit Lager und Fabrik in der Alleestraße von Gustav Beiersdorf, das auf 7500 Reichsmark geschätzt wurde, wogegen sich Beiersdorf in einem Schreiben an die Gesellschaft verwahrte. Es sei mindestens 25.000 Reichsmark wert. Beiersdorf verwies zudem auf seine Verdienste als Ehrenmitglied des Turnvereins Pirmasens, in dem er früher Vorturner und Kassierer gewesen sei. Außerdem habe er sein gesamtes Vermögen für Kriegsanleihen im Ersten Weltkrieg gegeben und sogar für Hitler 50 Reichsmark gespendet.

Der Kaufpreis wurde keinesfalls korrigiert. Stattdessen meldete sich der Turnverein und verwahrte sich dagegen, Juden in seinen Reihen zu haben – und auf keinen Fall jüdische Ehrenmitglieder. Das Haus wurde letztlich für 9500 Reichsmark verkauft. 6810 Reichsmark kamen auf ein Auswandererkonto für Beiersdorf, der jedoch im KZ Buchenwald gestorben war. Die Gestapo beschlagnahmte das Geld. „In vielen Fällen ist der Kaufpreis nie bei den Juden angekommen“, berichtet Schäfer.

Nachspiele vor Gericht

Er recherchierte in den Akten des Zweibrücker Landgerichts auch die Verfahren zur Rückgabe jüdischen Besitzes nach dem Krieg. Im Fall des Hauses von Beiersdorf kam keine Entschädigung zustande. Der Käufer behauptete 1948, das Haus habe nur Verlust und Verdruss eingebracht. Wegen des Hauskaufs sei er von NS-Behörden zum Verkauf eines viel wertvolleren Grundstücks in der Schloßstraße an die Firma Peter Kaiser genötigt worden. Er habe letztlich mehr Geld durch Beiersdorfs Haus verloren. Vor Gericht einigte sich die Erbin Beiersdorfs mit dem neuen Besitzer auf einen Verzicht einer Nutzungsentschädigung.

In den meisten Fällen hätten sich Erben mit den Käufern nach dem Krieg geeinigt, so Schäfers Fazit bei der Durchsicht der Restitutionsakten. In allen Fällen seien die Ansprüche gegen Aufwendungen für Unterhalt und anderes aufgerechnet worden. Eine vollständige Entschädigung sei es nicht gewesen, findet Schäfer, der bei seinen Recherchen nicht den Verlust von Hausrat, Schmuck oder Wertpapieren ermitteln konnte, da diese nicht über die Saarpfälzische Vermögensverwertungsgesellschaft abgewickelt wurden.

„Da muss mal ein Jurist dran“

In manchen Fällen habe es auch keine Erben mehr gegeben. So wie bei Robert Mayer, dem letzten Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Pirmasens. Dessen Haus in der Charlottenstraße wurde auf 14.000 Reichsmark geschätzt und an einen Schuhfabrikanten verkauft. An Mayer wurden nur 1569 Reichsmark auf ein Sicherungskonto gezahlt. Mayer musste Miete im einst eigenen Haus zahlen; bis zu seiner Deportation nach Gurs und anschließend nach Auschwitz, wo er als verschollen registriert wurde. Für Mayer klagte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken auf Restitution. Die Witwe des Schuhfabrikanten konnte das Haus behalten, musste aber 10.000 Mark in ein Sondervermögen zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts bezahlen.

Auf die Idee zur Recherche in den Akten der Gesellschaft sei er über eine Zeitschrift des Historischen Vereins der Pfalz gekommen, in der über diese Akten berichtet wurde. „Ich dachte mir: Da muss mal ein Jurist dran“, erzählt Schäfer, der bei der Durchsicht allerdings öfter verzweifelt sei. Die Verantwortlichen in der Gesellschaft hätten die Juden komplett von Vertragsverhandlungen ausgeschlossen, seien kaltblütig und ohne jedes Unrechtsbewusstsein vorgegangen. Der ein oder andere in der Gesellschaft habe auch gern in die eigene Tasche gewirtschaftet. Noch während der NS-Zeit wurden beide Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft wegen Korruption verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Lesezeichen

„Die Raubzüge der Saarpfälzischen Vermögensverwertungsgesellschaft in Stadt und Kreis Pirmasens“, Joachim Schäfer, Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, Neustadt. ISBN 978-394218945-3

