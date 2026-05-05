Sollten die fünf Linden, die an der Kaffeetreppe gefällt werden sollen, innen nicht zerfressen sein, muss sich die Stadtspitze warm anziehen.

Bei bisherigen Baumfällungen wegen der Verkehrssicherungspflicht war es noch vergleichsweise ruhig in Pirmasens geblieben. Das kann sich an dem Tag ändern, an dem der Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) die Säge an die fünf Linden hinter dem Alten Rathaus setzt. Die Bäume sind für die Pirmasenser wichtig, sind sie doch fünf der wenigen Bäume, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben. Unter den einst jungen Linden könnte vielleicht schon Hugo Ball spaziert sein. Während andere Städte kranke Bäume oftmals mit aufwändigen Vorkehrungen doch noch retten oder einfach den Bereich einzäunen, damit niemand von einem Ast erschlagen werden kann, wird in Pirmasens konsequent gesägt. Weg damit, denn wer will sich schon im Ernstfall vor Gericht zerren lassen.

In Zürich gibt es noch die Platanen, vor denen Hugo Ball sich vor über hundert Jahren fotografieren ließ. Dort gilt offenbar eine andere Rechtslage und die sollte auch in Rheinland-Pfalz gelten. Es kann nicht sein, dass jedes denkbare Risiko radikal mit der Kettensäge beseitigt werden muss.

In der Haut der Gartenbauamtsleitung und Bürgermeister Michael Maas will niemand stecken, falls am Tag der Fällung die Bäume innen drin doch nicht hohl waren, sondern einen recht vitalen Eindruck machen. Solche Untersuchungen können schließlich auch falsche Ergebnisse liefern. Es sei nur an die Gutachterin erinnert, die vor einigen Jahren die Fällung einer Platanenallee in Zweibrücken empfahl, was zum Glück nicht passierte. Die Platanen stehen heute noch.