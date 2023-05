Nach längerer Pause gibt es am Pirmasenser Krankenhaus wieder einen onkologischen Treffpunkt.

Die Diagnose Krebs wirft viele Fragen auf. Was sollte ich vor der Behandlung beachten? Wo finde ich in meiner Nähe weitere Hilfe und Unterstützung? Der Förderverein Patientenforum im Städtischen Krankenhaus lädt Betroffene, aber auch Angehörige und andere Interessierte zum Onkologischen Kaffee in entspannter Atmosphäre mit einem kleinen Frühstück ein.

Neben Kurzvorträgen wird gemeinsam nach Antworten auf Fragen der Teilnehmer gesucht. Außerdem soll es einer Mitteilung zufolge einen Austausch mit onkologischen Experten geben. Die Veranstalter planen einen regelmäßigen r Informationsaustausch jeden dritten Montag im Monat über den aktuellen Behandlungsstand von Krebserkrankungen.

Der erste Termin des Onkologischen Cafés findet am 15. Mai von 9 bis 11 Uhr im Konferenzraum des Städtischen Krankenhauses im ersten Untergeschoß statt. Christina Dzemski und Nina Sand, beide „Fachpflegerin für Schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin“, stehen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Anmeldungen bei Christina Dzemski, Telefon 06331 7142219, oder bei Nina Sand, Telefon 06331 7142218.