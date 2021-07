Über 1000 Haushalte von Pirmasens waren in der Nacht zum Dienstag von einem Stromausfall betroffen. Die Stadtwerke haben mitgeteilt, dass es kurz vor 2 Uhr zu einer Störung im 20 kV-Netz (Mittelspannungsnetz) gekommen sei. Als Grund dafür nennt der kommunale Energieversorger einen Kabelfehler in der Zweibrücker Straße. Das führte zu einem Stromausfall in Fehrbach (841 Haushalte), Hengsberg (293) und Teilen der Zweibrücker Straße (50). Insgesamt waren laut Stadtwerken 19 Trafostationen von dem Netzausfall betroffen. Die Ausfallleistung betrug 0,6 Megawatt, also rund 2,7 Prozent der Gesamtnetzlast zum Ausfallzeitpunkt. Um 4.42 Uhr konnten den Stadtwerken zufolge nach der Fehlereingrenzung durch Umschaltmaßnahmen 16 Stationen wieder versorgt werden. Um 5.37 Uhr sei die letzte Station wieder am Netz und die Stromversorgung komplett wieder hergestellt gewesen.