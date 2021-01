Am Donnerstagabend waren Fehrbach, Hengsberg und Teile der Zweibrücker Straße in Pirmasens ohne Strom. Von dem in Teilen zwei Stunden dauerenden Stromausfall war auch der Fehrbachtunnel betroffen, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Wie die Pirmasenser Stadtwerke mitteilen, war eine Störung im 20-KV-Netz, genauer ein Kabelfehler im Bereich Pirmasenser Weg/Zweibrücker Straße, Ursache für den Ausfall. Betroffen waren 19 Trafostationen. Um 0.05 Uhr war die Stromversorgung gänzlich wieder hergestellt.