Das Beste aus seinen Mundart- Krimis, gepaart mit grooviger Bluesmusik, inszeniert der Kabarettist und Musiker Arnim Töpel an diesem Samstag, 3. August, 19 Uhr in Rodalben im Innenhof des Dr.-Lederer-Hauses. Hans Heinen fragte ihn nach seiner Art des literarischen Schaffens, seiner bevorzugt interpretierten Musik und seiner Vorliebe für die Mundart.

Sie waren zuerst Radiotalker. Sind Sie über Geschichten aus dieser Zeit beim Südwestfunk/SWR zum Schreiben gekommen?

Diese zehn Jahre beim Funk in Baden-Baden waren inspirierend und wegweisend für mich, ich habe das Radiomachen geliebt. Geschrieben habe ich jedoch schon immer gern. Wenn ich für Lesungen in Schulen bin und anschließend das Gespräch suche, taucht regelmäßig die Frage auf, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Wenn ich dann erzähle, dass mein Lieblingsschulfach Deutsch war und ich mich besonders gerne Aufsätzen gewidmet habe, höre ich zunehmend ein verständnisloses Stöhnen aus der Tiefe des Klassenraumes. Dem möchte ich gerne entgegenwirken, Lust auf„s Lesen machen und zum Schreiben ermutigen.

Mögen Sie Krimis und haben Sie sich deshalb diesem Genre gewidmet?

Es hat mich gereizt, und tatsächlich mag ich Krimis, allerdings nicht die blutrünstigen. Mittlerweile hat man ja den Eindruck, ein Erdendasein ohne Serienkiller und Ritualmörder ist gar nicht mehr vorstellbar. Mir steht Columbo schon immer viel näher.

Sie schätzen die Mundart als voll funktionierendes und Identifikation stiftendes Sprachsystem. Es verwundert also nicht, dass Ihre Krimis in Mundart erscheinen. Gibt es dafür noch andere Gründe?

Zunächst bemühe ich mich schon seit vielen Jahren mit meinen Bühnenprogrammen, Mundart nicht der blanken Blödelei zu überlassen. Mundart ist ein Schatz, der sich zu bewahren lohnt, in unserer die Mobilität feiernden Zeit wichtiger denn je. Konkreter Anstoß für meine Autorentätigkeit war, im Fernsehen Krimis sehen zu müssen, die angeblich in meiner Region spielen, aber keiner der Ermittler spricht Dialekt. Deshalb habe ich mit meinem Kommissar Günda einen Kommissar geschaffen, der ist vun doo, der spricht wie die Menschen vun doo, entsprechend ist er Chef der So-ko-doo.

Haben es in Ihren Geschichten liebenswerte Ermittler mit liebenswerten Schurken zu tun? Worin unterscheidet sich Ihre Literatur von den typischen Kriminalromanen?

Im Grunde geht es in meinen Geschichten um Milieustudien, es sind Liebeserklärungen an meine Heimatsprache. Die zu lösenden Fälle sind eher Aufhänger für allerlei Dialektabenteuer und zahlreiche Missverständnisse mit den Einheimischen, denn Kommissar Gündas Assistent Fritjof Freese ist, wie sein Name verheißt, nicht vun doo. Mit anderen Worten, ich schreibe keine Srilla, bei mir gibt es keine Gewaltorgien, so gut wie keine Äkschn, aber dafür jede Menge Humor. Und selbstverständlich ist mein Dialekt sprechender Kommissar nicht nur sympathisch, sondern obendrein ziemlich clever.

Als Kabarettist schätzen Sie Parodie und Ironie, den kritischen, schmunzelnden Blick zurück, auf die Gegenwart oder in die Zukunft. Sie gelten aber nicht nur als „Sprachakrobat“, sondern auch als exzellenter Musiker. Was Sie an der Sprache schätzen, findet dies sich auch in Ihrer Musik wieder?

Musik ist für mich Sprache, Sprache ist für mich Musik. Es fällt mir leicht, Songs in meiner Heimatsprache Kurpfälzisch zu schreiben, denn die ist klangmächtig und lautmalerisch. Anders als bei der Hochsprache gilt hier: Mundart groovt. Und weil ich ja musikalisch vom Blues komme, ist das für mich eine wunderbare Inspiration.

Als „Krimilesung mit Musik“ wird die Veranstaltung mit Ihnen in Rodalben angekündigt. Was fügt sich da zusammen?

Ich kombiniere immer Text und Musik, auch bei meinen Bühnenprogrammen. Ohne mein Piano trete ich nie auf. Das ist wie der blitzschnelle Wechsel von Hochdeutsch und Mundart mein Markenzeichen. Und weil ich nicht nur aus einem Buch lese, sondern meine Lieblingsszenen aus den bisher erschienenen neun Kommissar Günda-Krimis auswähle, kann ich so Akzente setzen und für Abwechslung sorgen.

Bieten Sie Rodalben mit diesem Gastspiel eine Premiere?

Nein, das nicht. Aber ich variiere immer, abhängig vom Ort und vom Publikum. In Rodalben habe ich ja schon öfter gastiert, und ich weiß natürlich, hier spricht man doch bissl annaschda als mein Kommissar Günda. Da werde ich für eine verträgliche, dreisprachige Mischung sorgen: Hochdeutsch, Mundart und immer musikalisch.

Info

Karten gibt es bei Lotto Schneider. Wenn die Veranstaltung im Freien stattfinden kann und mehr Plätze zur Verfügung stehen, sind zusätzliche Karten an der Abendkasse ab 18.15 Uhr erhältlich.

Zur Person

Arnim Töpel wurde 1959 in Heidelberg geboren und wuchs als Sohn Berliner Eltern in Walldorf auf. Neben dem Jura-Studium ging er mit dem Kinder- und Jugendtheater „Primel“ auf die Bühne, später solo unter dem Namen „Töpel ohne“. Unter diesem Namen erschienen zwei Vinyl-Singles, darunter der Kurpfalz-Hit „Hallole, isch bins, de Günda!“ (1990). Nach einigen hochdeutschen Kabarettprogrammen verlegte er sich auf die Kurpfälzer Mundart. 2013 veröffentlichte er seinen ersten Krimi mit Kommissar Günda („De Schorle-Peda“), dem sieben weitere folgten, zuletzt „Voll fagnoddlt“ (2021). 2000 bekam er den Deutschen Kleinkunstpreis, 2014 die Hermann-Sinsheimer-Plakette. In diesem Jahr erschien sein Liebesroman „Rechtzeitig gehen“.