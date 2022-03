Das für kommenden Samstag, 19. März, geplante Kabarettkonzert „Klangrazzia“ in der Pirmasenser Festhalle fällt aus. Darüber informierte die Stadt am Mittwoch. Zwei Mitglieder des Ensembles seien erkrankt und könnten bis zum Wochenende nicht ersetzt werden. Der Ersatztermin für die Brüder Chin Meyer und Hans-Werner Meyer sowie die A-Cappella-Gruppe Meier und die Geier müsse in Abstimmung mit dem bereits geplanten Kulturprogramm noch festgelegt werden, heißt es. Bereits gekaufte Eintrittskarten können beim Kulturamt am Exerzierplatz gegen den Ticketpreis zurückgegeben oder gegen einen Gutschein für kommende Veranstaltungen eingetauscht werden.