Unter dem Motto „In Stein gemeißelt“ brachten Gästeführer Moritz Weber und der Karlsruher Denkmalspfleger Martin Wenz den zahlreichen Teilnehmern der offenen Stadtführung am Samstag die Bedeutung des Alten Friedhofs und seiner Gräber näher.

Der Alte Friedhof in Pirmasens war bereits 1768 in Betrieb – parallel zum Friedhof an der Lutherkirche für Lutheraner und an der Johanneskirche für Reformierte. Das verraten Grabsteine, die noch als Fundamente vorhanden sind, erläuterte Wenz. Der heutige Alte Friedhof lag außerhalb der 1763 errichteten Stadtmauer und bestand aus vier Grabfeldern in Kreuzform, ausgelegt für 9000 Einwohner. Als Pirmasens 1875 an die Eisenbahn angeschlossen wurde und die Stadt einen Aufschwung nahm, wurde der Friedhof um vier Grabfelder erweitert – es war nicht die letzte. Das Gelände dazu schenkte die Witwe des Heinrich Fortinet, Magdalena, geborene Sehnert, der Stadt.

Die Juden mussten zurzeit Landgraf Ludwig IX. ihre Toten noch in Annweiler beerdigen. Unter Napoleon bekamen sie 1813 einen eigenen Friedhof in der Zeppelinstraße. Der heutige Alte Friedhof erhielt auch einen jüdischen Teil, auf dem in den 1930er Jahren ein Löschteich angelegt wurde.

Carolinensaal wurde um 1880 erbaut

Der Friedhof wurde bis 1927 als Friedhof benutzt, in Familiengräbern erfolgten aber noch bis 1952 Bestattungen. Die Leichenhalle, der heutige Carolinensaal, wurde um 1880 vermutlich vom Architekten Stempel erbaut. Halle und Friedhof bilden ein Ensemble von bundesweiter Bedeutung und die Gräber sind von erheblicher künstlerischer Bedeutung, betonte der Denkmalspfleger. Die Leichenhalle stand in den 1980er Jahren kurz vor ihrem Abriss – eine Straße sollte mitten durch den Friedhof gebaut werden. Mindestens 2000 Gräber waren bereits abgeräumt und auf der Deponie Ohmbach gelandet. Nur 140 bis 150 historische Grabmale waren noch vorhanden. Viele mussten aber zur Sicherheit umgelegt werden. Seit 2010 wurden 130 Grabmale dank Spenden und staatlichen Zuschüssen instandgesetzt. Heute ist der Friedhof nur noch ein Torso früherer Tage.

Nun ging die Tour zu einzelnen interessanten Gräbern, deren Denkmäler aber teilweise nicht mehr an ihrem ursprünglichen Standort stehen. An der Mauer oben rechts vom Hauptgang findet sich ein Steinkreuz auf einem Steinbogen: Es ist das Grab des 1928 verstorbenen Pfarrers Feigel von der Johanneskirche, über den man sich etliche Anekdoten erzählt. Daneben das des beliebten Medizinalrats Max Gaggel. Um 1900 galt es als Privileg, an der Mauer ein Grab zu haben. Zuvor waren dort die Gräber der Ärmsten, wusste Wenz. Die älteste Mauer ist die mit der gerundeten Abdeckung. Grabkammern waren teils in den Felsen gehauen.

Grabsäule aus einem Atelier im Pfarrhaus

Als „künstlerisch äußerst interessant“ bezeichnete Wenz das Grabmal der reichen Familie Bähr. Es wurde um 1900 von dem bekannten Architekten Rüdinger im Stil des Klassizismus und des Neu-Barocks erbaut. Das Grabmal der Familie des Medizinalrats Mansmann wurde aus wertvollem Kalkstein errichtet und über einem Erdkeller mit Abdeckung auf Eisenbahnschienen befestigt. Die Grabsäule des Friedrich Kieffer, eines Vorfahren des Kieffer Lui, wurde von dem katholischen Schwanheimer Pfarrer und Bildhauer Bernhard Würschmitt gefertigt. Es war ein Skandal als durch einen Brand offenbar wurde, dass er im Pfarrhaus ein Atelier betrieb.

Das einzige noch aufrecht stehende Grabmal aus dem 18. Jahrhundert ist das Doppelgrab des Offiziers Albrecht von Möllendorff, der in der Schlacht von Pirmasens 1793 tödlich verwundet wurde. Kurios: Von den beiden Pfeilern mit Vasen darauf ist nur einer beschriftet. Das zweite könnte das Grab seines Kommandeurs von Borstel sein, vermutete Denkmalspfleger Wenz. Ursprünglich war es mit einem Eisengitter umzäunt, wie viele andere Gräber auch.

Gruftkapellen wurden 1965 beseitigt

Die Pirmasenser Gruften wurden in den 1960er Jahren zerstört. Vielleicht liegen die Reste noch unter dem Gelände, mutmaßt Wenz. Bereits um 1910 wäre man die Gruften gerne losgeworden. Am Grabmal des Ludwig Tournier erzählte Wenz, dass dieser 1796 die erste Schuhfabrik in Pirmasens gegründet hat. Nach der Schlacht bei Pirmasens sei er desertiert und dageblieben. Das Grabmal der Gruft Kohlhaas-Leinenweber hatte einen großen Aufbau mit der Plastik „Der Tod und das Mädchen“ des Bildhauers Rüdinger. Die steht nun als eigenes Denkmal einige Meter daneben. Das Grabmal des Pirmasenser Bürgermeisters Karl Julius Diehl (1832 – 1893) ist im Stil der 1790er Jahre aus Granit und Kalkstein gefertigt.

In der Mauer Nähe Ausgang Ottostraße findet sich die namenlose Ruine des Grabs des Schuhfabrikanten Peter Kaiser. Es war ein schwarzer Stein im Stil Napoleons III., der Aufbau ist nicht mehr vorhanden. Die Gruftkapellen der Schuhfabrikanten-Familien Adolf, Görlich und Schwebel wurden 1965 beseitigt.

Nur noch ein Gruftkeller erhalten

Weiter ging es zu einer indianisch aussehenden Grabsäule für Mary Hardin (geb. 1783), Tochter eines Malzfabrikanten nahe London, verheiratet mit Friedrich Faul, dessen Familie bereits vor der Landgrafenzeit in Pirmasens ansässig war. Es soll sich um ein gälisches Sonnensymbol handeln, das in den 1820er Jahren in Mode war. Wahrscheinlich war es ein Motiv aus einem Musterbuch für Bildhauer, erläuterte Wenz.

Der einzige noch erhaltene Gruftkeller ist der der Gerber-Familie Fahr. Das Grabmal hat ein Sohn, der 1840 nach München auf die Kunstakademie ging, „qualitätsvoll erbaut“. Im Stil eines Felsengrabs wurde das Grabmal des Bezirksamtsmanns Ludwig Beer errichtet. Er hat den Bahnanschluss nach Pirmasens gebracht. Das Grabmal des Schuhfabrikanten Christian Gemeinder und seiner Tochter, verheiratete Schneider, weist unterschiedliche Steinfarben auf. Das war um 1900 bei Familiengräbern Mode, weiß Wenz. Zwischen den beiden Grabsteinen und mit ihnen verbunden befindet sich ein Relief mit Pflanzschale.