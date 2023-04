Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In zeitgenössische Kunst übersetzte Poesie von Paul Celan: Kein geringeres Anliegen hatte Galerist Matthias Beck, als er die Aktion ins Leben rief, an der sich mit Oliver Kelm, Thomas Brunner und Klaus Kadel-Magin auch drei südwestpfälzische Künstler beteiligen. Zu sehen sind die Werke nun in einer Saarbrücker Ausstellung sowie in einem aufwändig gedruckten Buch.

Die Corona-Pandemie habe viele Selbstverständlichkeiten aufgehoben, für die Kunst und für die Wirtschaft, schreibt der saarländische Arbeitgeberpräsident Oswald