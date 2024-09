Am Donnerstag startet der Salon d’Art Inédit der Künstlervereinigung Art’n’Co in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy. Dabei: die Künstler Mark Blunck und Klaus Kadel-Magin.

30 Künstler aus Poissy und dem Umland zeigen bis 3. Oktober in der Ausstellungshalle „Centre des diffusion artistique“ der Stadt Poissy Werke von Acrylgemälden über Fotografie, Plastiken und Skulpturen bis zu raumgreifenden Kunstinstallationen. Die stilistische Bandbreite reicht von Surrealismus nach Art von HR Giger über einen Mix aus klassischer Malerei mit Elementen von Francis Bacon bis hin zu verträumt-poetischen Porträts.

Es ist der dritte Salon d’Art Inédit des Vereins in Poissy. Der Kontakt kam nach einer Anfrage des Pirmasenser Kunstvereins vor drei Monaten zustande. Die Pirmasenser wurden daraufhin spontan zu der Jahresausstellung nach Poissy eingeladen. Zu sehen sind von Pirmasenser Seite Monotypien und Acrylgemälde von Mark Blunck sowie Siebdrucke von Klaus Kadel-Magin, dem zweiten Vorsitzenden des Pirmasenser Kunstvereins, der vor Ort ist, um weitere gemeinsame Aktivitäten der beiden Vereine zu besprechen.

Hohes Niveau

Kadel-Magin zeigte sich begeistert über das hohe Niveau der Künstler aus Poissy, von denen noch keiner in Pirmasens zu sehen war. „Das wird sich ändern“, kündigte er an. In Gesprächen mit der Vereinsführung von Art’n’Co werde noch geklärt, wie die Partnerschaft zwischen den Vereinen ausgestaltet werden kann. „Da ist vieles denkbar“, meinte der Vertreter des Pirmasenser Kunstvereins. Zumal im kommenden Jahr das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern ist. „Da darf die Kunst nicht fehlen“, betonte Kadel-Magin.