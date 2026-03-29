Der schnellste Südwestpfälzer im Zehn-Kilometer-Straßenlauf kommt aus Hauenstein. Er wird Dritter bei den Pfalzmeisterschaften in Eisenberg.

Bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt und Schneeschauern verzeichnete am Samstag der Eisenberger Straßenlauf 207 Teilnehmer, 49 Männer und 28 Frauen davon kämpften um die Pfalzmeistertitel. Der 26-jährige Tobias Dreyer aus Hauenstein kam als Gesamtsiebter, Fünfter der Pfalzmeisterschaftswertung und Dritter der Männer-Hauptklasse in 33:28 Minuten ins Ziel. Der im Dress des TV Hinterweidenthal gestartete Wasgaucup-Gesamtsieger von 2024 und 2025 gewann im Februar den Cross-Duathlon in Trier.

Der Lemberger Jens Becker (TV Lemberg) wurde in flotten 33:51 Minuten Siebter der Pfalzmeisterschaft und Erster der Altersklasse ab 45 Jahre, gefolgt von Raphael Brunner (FKP-Endurance-Team/34:30), Marko Martin (Hauenstein/34:38) und Florian Leithmann ( TuS Heltersberg/34:40) auf den Rängen acht, neun und zehn. Brunner sicherte sich damit den Sieg in der M35, Martin hatte die schnellsten Beine in der M50. „Ich bin sehr positiv von meiner Zeit überrascht. Es war nach verpassten Podestplatzierungen in letzter Zeit Balsam auf die Seele“, sagte Martin. Leithmann war Zweiter der M35.

Schnellster Pfälzer war Lennart Nies vom TV Maikammer in 31:07 Minuten, schnellste Pfälzerin Tanja Hellmann. Die Läuferin von der LG Rülzheim siegte souverän in 36:08 Minuten. Die Lembergerin Verena Becker wurde Gesamt-16. und Altersklassen-Zweite der Frauen W40 in 44:09 Minuten. Zweite bei den Frauen ab 60 Jahre: Karin Bartels vom TuS Heltersberg in 51:47 Minuten.