Eine Hitzewelle rollt an. Doch bei Temperaturen von 30 Grad und mehr muss man sich nicht unbedingt nur vor die Klimaanlage flüchten. In der Südwestpfalz gibt es gleich mehrere kühle Orte, an denen sich die Hitze aushalten lässt.

Erzgrube Nothweiler

Das Besucherbergwerk lockt auf seinem 420 Meter langen Rundgang mit einer konstant niedrigen Temperatur von neun Grad – was gibt es bei dieser Hitze also besseres?