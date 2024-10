Am späten Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Trulben gerufen. In einem Haus in der Vinninger Straße brannte eine Küche, das Feuer drohte auf das Obergeschoss des Hauses überzugreifen. Laut Angaben der Feuerwehr Eppenbrunn seien zwei Anwohner und ein Hund über zwei Steckleiterteile gerettet worden. Das Feuer sei unter Atemschutz bekämpft worden. An dem dreistündigen Einsatz waren die Wehren aus Trulben, Eppenbrunn, Hilst, Schweix und Obersimten beteiligt, außerdem waren Rettungsdienst, Notarzt und das Technische Hilfswerk vor Ort.