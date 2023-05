Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Pirmasenser Amtsgericht hat einen Strafbefehl gegen einen Polizisten erlassen. Es geht um Körperverletzung im Amt. Der Beamte soll im Sommer einen jungen Mann geschlagen und getreten haben, der zu diesem Zeitpunkt schon am Boden lag.

Am 11. Mai, einem Montagabend, ereignete sich in der Innenstadt ein Vorfall, der später bundesweit für Schlagzeilen sorgen sollte. Was mit einer eingeschlagenen Schaufensterscheibe in der Bahnhofstraße