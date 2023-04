Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trotz seiner Knieverletzung stellte sich Maximilian „Max“ Hubele, der Kapitän des Handball-Pfalzligisten TS Rodalben, zuletzt in den Dienst der Mannschaft und lief aufgrund der großen Personalnot auf. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Striehl sprach mit ihm über seine Verletzung, das Spiel am Samstag (19 Uhr) beim TSV Iggelheim, den Abstiegskampf und was ihn sonst noch so bewegt.

Herr Hubele, was macht Ihr Knie?

Durch den Knorpelschaden habe ich dauerhaft Probleme. Das sind Langzeitfolgen von meinem Kreuzbandriss im Jahr 2018.

Ihr Trainer Mirko Pesic hält große Stücke auf Sie. Deshalb hatte er Ihr Fehlen arg bedauert. Können Sie ihn mit weiteren Einsätzen beruhigen?

Am