Im Februar 2020 hat Profine die „Kömmerling Better World Stiftung gGmbH“ ins Handelsregister eintragen lassen. Auf diesem Weg will das Unternehmen seine gemeinnützigen Aktivitäten im Umweltschutz oder für kranke Kinder auf eine höhere Stufe stellen. Nun hat die Stiftung 20.000 Euro für die Opfer des Hochwassers im Norden von Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. „Wir freuen uns, angesichts der Hochwasser-Katastrophe in unserer Region ein klein wenig helfen zu können“, teilt Firmensprecher Martin Schweppenhäuser dazu mit.