Julian Kölsch wird in der kommenden Saison Spielertrainer der SG Thaleischweiler-Fröschen sein.

Der 27-jährige Rodalber läuft aktuell noch in der Fußball-A-Klasse West für den Tabellenzweiten Waldfischbach/Burgalben auf und führt mit 16 Treffern aus 13 Partien die Torjägerliste der Klasse an. Trainer der SGT, die auf dem vorletzten Platz der A-West liegt, ist seit der Entlassung von Kevin Leiner im November der Vorsitzende, Tim Rether. Ex-Bezirksligaspieler Kölsch soll in Thaleischweiler einen Co-Trainer bekommen. Wer dies sein wird, steht noch nicht fest. Pikant: Ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause bestreitet die SGT am 19. Februar in Waldfischbach.