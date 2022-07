Unter dem Motto „Ein Abend voller Glamour“ verabschiedete die Käthe-Dassler-Realschule plus 102 „Stars“. Alle 39 Schüler der Sekundarstufe eins haben ihren Abschluss geschafft.

Von den Schülern gehen 16 in die Oberstufe und streben das Abitur an. Den besten Abschluss hat Moushtaq Hadi mit einem Schnitt von 1,3. Von 63 Berufsreife SchülerInnen haben 52 den Abschluss der Berufsreife geschafft. Davon werden neun an der Schule verbleiben, um den Sekundarabschluss I zu erreichen. Bester Schüler war hier Dennis Niebergall mit einem Schnitt von 1,7.

Ausgezeichnet an diesem Abend wurden Nika Belajewski und Alisha Wieland mit einem Preis vom Ministerium und der Schule für ihr soziales Engagement und vorbildliche Haltung. Des Weiteren erhielten den Schulabschlusspreis evangelische Religion Dennis Niebergall und Nicole Klein. Der Preis für katholische Religion ging an Patrick Walter. Der Preis für Ethik ging an Shirin Martin . Der Förderpreis Hugo Ball für Bildende Kunst erhielt Eyleen Friedewald . Für besondere Leistungen im Fach Englisch ging der Preis an Grigor Stoyanov .