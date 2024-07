76 Schüler der Käthe-Dassler-Realschule Plus haben am Mittwoch ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen. Zu den Ausgezeichneten gehören Schüler, die ihre Berufsreife erreicht haben (Abschluss nach der 9. Klasse) sowie jene, die ihre mittlere Reife erreichten (Abschluss nach der 10. Klasse). 23 Zehntklässler werden wohl auf ein Gymnasium wechseln. Einzelne Personen mit besonderen Leistungen wurden mit Preisen bedacht: Im Bildungsgang Berufsreife konnte Kiril Dungevski mit einem Notenschnitt von 1,6 das beste Zeugnis vorweisen. Die Schülerin mit dem besten Mittlere-Reife-Abschluss war Oliwia Labaj mit 1,3. Gewürdigt wurde darüber hinaus das soziale Engagement und die „vorbildliche Haltung“ von Loredana Catan (9. Klasse) und Torben Schunk (10. Klasse). Den Förderpreis Hugo Ball für Bildende Kunst erhielt Cheyenne Beile. Besondere Leistungen im Fachbereich katholische Religion erbrachte Melissa Mägel (10. Klasse). In evangelischer Religion schloss Anton Malaki als Bester ab. Über einen Preis für das Fach Ethik durfte sich Yavuz Fürstenberg freuen. Gefeiert wurde am Mittwoch unter dem Motto „Hollywood“.