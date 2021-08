Aus einer mäßigen Defensive ist eine gute geworden: Deshalb geht der FK Pirmasens II als Tabellenzweiter der Fußball-Verbandsliga (West-Staffel) am Sonntag um 15 Uhr in die Partie bei der SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach.

„Wir brauchen zu viele Tore, um ein Spiel zu gewinnen“, sagte vorige Runde der Trainer des FKP II, Martin Gries. Sein Team hatte in der abgebrochenen Saison 2019/20 zwar mit 38 Treffern in 19 Partien immerhin die sechstbeste Angriffsreihe, aber eben auch die sechstschwächste Defensive mit 44 Gegentreffern. Aktuell lauten die Fakten so: beste Offensive mit 20 Toren in sechs Partien und zweitbeste Defensive mit sieben Gegentreffern.

Wichtiger Jonas Jung

„Wir haben in der Vorbereitung den Fokus auf die Defensive gerichtet und viel Wert auf Taktisches gelegt“, erläutert der 21-jährige Kapitän des jungen FKP-Reserveteams, Außenverteidiger Philipp Koch. Jonas Jung helfe im zentralen Mittelfeld dem Team ungemein. „Es ist auch für den aus der U19 gekommenen Noah Buchmann besser, neben einem erfahrenen Spieler wie Jonas zu spielen“, fügt der in Kindsbach wohnende Koch an. Diesen Fortschritt registrierten vorigen Sonntag die 200 Zuschauer beim 2:1 gegen den SV Morlautern. Koch: „Wir haben von vorne bis hinten den Sieg verteidigt. Da ist sich keiner zu schade, ein, zwei Wege mehr zu gehen.“

„Keiner eingeschnappt“

Als Kapitän habe er es leicht in diesem Team. „Bei uns ist keiner eingeschnappt, wenn er nicht von Anfang an spielt. Da habe ich nicht viel Arbeit, die Mannschaft funktioniert“,erzählt der Industriemechaniker der TU Kaiserslautern, der für den 1. FC Kaiserslautern 20-mal in der Junioren-Bundesliga spielte. An Stürmer Erik Bischof macht Koch den Teamzusammenhalt fest: „Er hat wochenlang auf der Bank gesessen und es dann gegen Morlautern überragend gemacht.“

Meisenheim, der morgige Gastgeber, sei „ein Kandidat für die Aufstiegsrunde“. Koch: „Es ist wieder ein Gradmesser für uns. Wir hatten jetzt drei Spiele gegen richtig gute Mannschaften. Da hat es Spaß gemacht, Fußball zu spielen.“