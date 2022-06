Für die drei Thaiboxer von den Treverer Fighters Waldfischbach-Burgalben ist die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi beendet.

Marcel Seide und Manuel Amann verloren jeweils ihren ersten Kampf. Seide unterlag in der Klasse bis 67 Kilo dem Australier Benjamin Cant, Amann zog in der U23-Klasse bis 75 Kilo gegen den Kroaten Vito Stojcic den Kürzeren. André Stephan bezwang im 75-Kilo-Limit nach Freilos in Runde eins den Afrikameister aus Algerien, Malek Saker. „Leider hat sich André ebenso wie sein Gegner beim Kampf eine Verletzung zugezogen und konnte deswegen in der dritten Runde nicht antreten“, informiert der Coach der Treverer Fighters, der Schmalenberger Marcus Klimscha. Der Marokkaner Youssef Assouik kam so kampflos ins Halbfinale.