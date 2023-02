Waren es die Neugierde auf das aufgepeppte Innere oder die großen Rabatte Wiedereröffnung der Jysk-Filiale am Montag in der Zweibrücker Straße? Vermutlich beides. Der Besuch der Kundschaft sorgte zeitweise für Schlangen an der Kasse.

Die Mitarbeiter hatten mit Service und Beratung gut zu tun. In der Pirmasenser Filiale sind insgesamt acht Mitarbeiter beschäftigt, darunter ein Auszubildender. Mit dem neuen Store Concept 3.0, das in allen deutschen Jysk-Filialen umgesetzt wird, ist jetzt auch das Einrichtungshaus mit skandinavischen Wurzeln in Pirmasens ausgestattet. Für den Umbau hatte der dänische Mutterkonzern 250.000 Euro investiert. „Durch die neue, klare Gliederung können sich die Kunden besser orientieren“, erläuterte gestern die Store-Managerin Franziska Sonderhüsken das Konzept. Mit der neuen Innengestaltung ist auch eine Optimierung des Produktangebotes einher gegangen. So wurden in den Monaten vor der einwöchigen Schließung des Geschäftes über 40 Prozent des Sortiments ausgetauscht und durch neue, skandinavisch designte Artikel ersetzt.

Mit dem Vertrieb von Möbeln wird laut Franziska Sonderhüsken in der Filiale Pirmasens ein Großteil des Gesamtumsatzes erzeugt. Dies gilt insbesondere für die Frühjahr-Sommersaison, wo stets eine große Nachfrage nach Gartenmöbeln aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff, Rattan oder Aluminium besteht, aber auch Auflagen und eine große Auswahl von Sonnenschirmen, Hängematten und Dekoartikel. Möbel gehen aber auch im sogenannten Winterhalbjahr gut, sei es Einrichtungsgegenstände für Schlaf-, Wohn- und Esszimmer und auch für Büros. Seit November 2005 gibt es die Filiale in Pirmasens, die zunächst als „Dänisches Bettenlager“ firmierte. Die Namensänderung in „Jysk“ erfolgte im September 2021.