Das Ensemble Flamettis Erben, die Theatergruppe der Jugendkulturwerkstatt Pirmasens, feiert am nächsten Freitag mit dem Stück „Justitia – nicht nur für dich, sondern für alle“ Premiere in der Festhalle. Die RHEINPFALZ hat die Jugendlichen bei einer ihrer letzten Proben besucht und dabei Einblicke in den Entstehungsprozess eines Theaterstücks gewonnen.

Es ist Freitagnachmittag, 10. Juni. Elf Jugendliche wuseln im Proberaum der Jugendkulturwerkstatt durcheinander. Aufgeregt wird geschnattert, als die letzten Vorbereitungen zur Premiere