Die Höheinöderin Louisa Dauenhauer ist Junioren-Landesmeisterin in der Vielseitigkeit. Am vergangenen Wochenende feierte sie in Walshausen ihr Turnierdebüt 2020. Mit ihrer Nachwuchsstute Domenyca zeigte sie in der A*-Geländepferdeprüfung eine schöne Runde und wurde Fünfte. Andreas Danner hat sich mit ihr unterhalten.

Domenyca ist mit sechs Jahren noch jung. Seit wann reiten Sie sie?

Seit 2017. Wir haben sie von Eva Hunsicker (aus Bottenbach, die Redaktion), sie ist auch die Züchterin