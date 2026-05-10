Einem jungen Mann aus Somalia, der seit zwölf Jahren in Pirmasens lebt, wurde die deutsche Staatsbürgerschaft verweigert – vorerst. Der Grund sind Jugendsünden.

Er ist Familienvater, hat seit fünf Jahren denselben Arbeitgeber und spricht Deutsch, trotzdem wird einem 31-jährigen Somalier die Einbürgerung verweigert. Gegen die Ablehnung seines Antrags hat er Widerspruch eingelegt und der Fall wurde zum Thema für den Stadtrechtsausschuss.

2014 war der Mann als unbegleiteter Flüchtling in die Bundesrepublik gekommen und hat Asyl beantragt. Das wurde zwar abgelehnt, in Deutschland bleiben, durfte er trotzdem. Wie die Ausschussvorsitzende Valérie Haag berichtete, erhielt der heute 31-Jährige eine sogenannte humanitäre Aufenthaltserlaubnis, weil keine Abschiebungen in sein Heimatland möglich waren.

Vorstrafen verhindern Einbürgerung

In der Zwischenzeit ist der Mann in Pirmasens sesshaft geworden. Seit Juli 2021 hat er eine sogenannte Niederlassungserlaubnis, durch die er dauerhaft hier leben darf. Doch der Somalier, der sich selbst als vollends integriert bezeichnet, möchte auch auf dem Papier Deutscher sein.

Seinen Antrag auf Einbürgerung, den er bereits 2023 eingereicht hatte, musste die Ausländerbehörde allerdings ablehnen. Die Gründe dafür finden sich in Form von Vorstrafen im Bundeszentralregisterauszug des jungen Mannes: Das Amtsgericht hatte ihn zu zwei Geldstrafen verurteilt – wegen vorsätzlicher Duldung von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung. Hinzu kommt eine sechsmonatige Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung, die zu Bewährung ausgesetzt wurde.

Letzte Tat fünf Jahre her

Valérie Haag erklärte, dass diese Straftaten seine Einbürgerung zum jetzigen Zeitpunkt verhindern. Dabei spiele es keine Rolle, dass das letzte Urteil bereits fünf Jahre zurückliegt. Der Somalier beteuerte, heute ein ganz anderer Mensch zu sein. „Ich war jung und mit den falschen Leuten unterwegs“, ergänzte der junge Familienvater. Haag betonte, dass sie ihm glaube. Dem Ausschuss und der Behörde seien aufgrund der klaren Rechtslage allerdings die Hände gebunden.

„Sie müssen noch ein paar Jahre warten – und straffrei bleiben“, sagte Haag dem 31-Jährigen. Erst ab Februar 2030 sind seine Vorstrafen tilgungsreif.

Sorgen machen müsse er sich nicht, hob Haag hervor, schließlich habe er einen gesicherten Aufenthaltsstatus und eine ganz klar positive Sozialprognose. „Wenn Sie sich noch vier Jahre gedulden, dürfte die Einbürgerung unproblematisch werden. Bis dahin müssen Sie ausbaden, was Sie damals gemacht haben“, so die Vorsitzende.

Der Somalier zog seinen Widerspruch zurück.