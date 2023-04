Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Luxemburgerin Jona Schroeder und Neda Ghaffari verstärken das Damen-Oberligateam des Tischtennisclubs Pirmasens in der kommenden Saison.

Die 14-jährige Jona Schroeder, die bislang in der Regionalliga für den 1. FC Saarbrücken-TT spielte, wechselte mit ihrer Mannschaftsspielberechtigung nach Pirmasens, darf also nicht an den