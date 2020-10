Der Pirmasenser Bezirkskantor Maurice Croissant ist nicht nur als Organist und Popularmusik-Beauftragter der Landeskirche tätig. Er bildet den Organisten-Nachwuchs in Orgelspiel, Chorleitung und Musiktheorie aus. Um seinen Orgelschülern die Möglichkeit zu geben, vor Publikum aufzutreten und die Kirchenchoräle mit Gemeindegesang, wie im Gottesdienst, zu spielen, organisiert er einmal im Jahr ein Orgelvorspiel.

Dieses Vorspiel findet jedes Mal in einer anderen Kirche statt, so dass die zukünftigen Organisten möglichst viele Orgeln im Dekanat kennenlernen. In diesem Jahr hatte Croissant die Protestantische Kirche in Dellfeld mit ihrer romantischen Orgel ausgewählt. Die Pfarrerin in Dellfeld, Anke Rheinheimer, übernahm den liturgischen Part mit Gebeten und einer Andacht, in die die Musikstücke teilweise eingebettet waren.

Den Anfang machte ein Neuzugang in Croissants Orgelklasse: Julian Ermshaus aus Vinningen. Der elfjährige Schüler des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasiums erstaunte mit der sehr präzisen und fehlerfreien Invention Nr. 1 in C-Dur von Johann Sebastian Bach.

Der 15-jährige Valentin Lang aus Pirmasens ist schon etwas länger dabei und spielte sicher und routiniert sowohl zwei Kirchen-Choräle, als auch das moderne „Walk Along“ von Johannes Matthias Michel. Man könnte sich ihn bereits jetzt gut im Organistendienst vorstellen, denn er spielte musikalisch, fehlerfrei und traf sicher das zum Singen optimal geeignete Tempo.

Elias Dünkel, der die Oberstufe des Kant-Gymnasiums besucht, interpretierte den Choral „Christ ist erstanden“ sehr getragen und glänzte mit Präludium und Fuge g-Moll von Johann Sebastian Bach.

Die Stücke von Andreas Süßmuth aus Zweibrücken waren sehr stimmungsvoll in die Andacht der Pfarrerin integriert. Bei der beliebten „Cantilene religeuse“ registrierte er die wohlklingende Orgel so, dass sie fast wie ein Harmonium klang. Nach den Abkündigungen und dem Segen war der Andachts-Teil beendet.

Die beiden letzten Musiker verwandelten den Abend dann in ein echtes Orgelkonzert. David Werle und Leander Gilsdorf spielten große Werke der Orgelliteratur auf sehr hohem Niveau. Der 19-jährige Werle, der im letzten Jahr in Pirmasens sein Abitur mit der Traumnote 1,0 am Kant-Gymnasium ablegte und sein 18-jähriger Freund Leander Gilsdorf, der in wenigen Monaten an der gleichen Schule Abitur machen wird, bereiten sich bei Croissant gerade auf die C-Prüfung vor. Das ist die höchste Prüfungsstufe, die man als Laienmusiker im kirchenmusikalischen Seminar ablegen kann. So ihnen die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, findet die Prüfung am kommenden Wochenende statt.

Viel zu lernen haben die beiden. Denn nicht nur im Orgelspiel werden sie geprüft – ihre Beiträge im Orgelvorspiel waren Teile aus ihrem Prüfungsprogramm – sondern auch in Hymnologie, Liturgischer Unterweisung, Gemeindesingen, Musikgeschichte, Theologische Information und Orgelkunde. Die Prüfungen in Satztechnik und Gehörbildung haben sie bereits erfolgreich abgelegt.

Die Prüfungsstücke auf der Orgel direkt vorher noch einmal einem Publikum präsentieren zu können, war für die beiden jungen Organisten ein gutes Training, wenngleich es ihnen die Orgel in Dellfeld nicht leicht gemacht hat. Die pneumatische Mechanik reagiert bei den Tasten erst zeitversetzt mit einem Ton, das Pedalwerk reagiert aber sofort. Dadurch wurde die Hand-Fuß-Koordination, die Nicht-Organisten ohnehin verblüfft, noch kniffeliger.

Leander Gilsdorf interpretierte das Präludium a-Moll von Bach und die komplette Sonate op. 65 Nr. 2 von Felix Mendelssohn-Bartholdy. David Werle präsentierte das Präludium C-Dur von Bach und das Präludium d-Moll von Mendelssohn.

Feste Organisten-Stellen haben die beiden jungen Musiker noch nicht, spielen aber schon regelmäßig als Aushilfe in Gottesdiensten.