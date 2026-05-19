16 junge Menschen aus Marokko und Kamerun beginnen im August eine Ausbildung bei der Caritas-Gruppe. Zuvor lernen sie den deutschen Alltag kennen.

16 junge Menschen aus Marokko und Kamerun bereiten sich bis Ende Juni im Bildungszentrum Maria Rosenberg auf ihren Ausbildungsbeginn am 1. August vor. Bevor sie in Einrichtungen der Caritas-Gruppe in Landau, Landstuhl, Ludwigshafen, Deidesheim, Neustadt, Pirmasens, Blieskastel, Germersheim, Herxheim und Speyer ausgebildet werden, arbeiten sie im Rahmen von Praktika und Vorbereitungsmaßnahmen in unterschiedlichen Einrichtungen und lernen parallel Sprache, Arbeitsalltag und Berufsfelder kennen.

Erik Rösch, Geschäftsführer der CS-Gruppe der Caritas Speyer, würdigte bei einer Begrüßungsfeier in Maria Rosenberg den Mut der jungen Menschen und ihre Offenheit: „Wir haben allergrößten Respekt vor Ihnen, dass Sie den Mut hatten, Ihre Heimat zu verlassen, eine neue Sprache zu lernen und diesen Weg nach Deutschland zu gehen.“ Er betonte die Bedeutung der internationalen Vielfalt innerhalb der Caritas: „Wir hatten bei der Caritas bis vor kurzem 26 Nationen in unserer Firma – seit heute sind es 27.“

Rösch hob hervor, dass erfolgreiche Integration nur durch ein starkes Netzwerk gelingen könne: „Dass die Integration bisher so gut gelungen ist, ist auch ein großer Verdienst von Sylvie Nantcha sowie aller Partner, die die jungen Menschen auf diesem Weg begleiten.“ Sie habe motivierte junge Menschen gewonnen, „die bereit sind, ihren Beitrag zu leisten und Teil des Teams zu werden“.

Hilfe für Unternehmen mit Personalbedarf

Nantcha organisiert mit ihrem Kompetenzzentrum für internationale Fachkräfte die Auswahl im Herkunftsland und begleitet sie in Deutschland. „Unsere Aufgabe ist es, diese jungen Menschen ganzheitlich zu begleiten – vor der Reise, während der Reise und nach der Ankunft in Deutschland“, sagte sie. Das Kompetenzzentrum unterstütze die jungen Menschen bereits im Herkunftsland bei Sprachvorbereitung, Visumverfahren und Reiseorganisation und begleite sie auch nach der Ankunft in Deutschland über mehrere Monate hinweg bei ihren Integrationsschritten. „Die Integration gelingt nur durch starke Partnerschaften und eine enge menschliche Begleitung. Deshalb arbeiten wir sehr eng mit der Caritas, der Sprachschule Rahn und dem Tagungshaus Maria Rosenberg zusammen“, ergänzte Nantcha.

Das Kompetenzzentrum für internationale Fachkräfte der SN Enterprise GmbH unterstützt Unternehmen, soziale Einrichtungen und Träger in Deutschland bei der Gewinnung, Vermittlung und Integration internationaler Fachkräfte und Auszubildender. Begleitet werden insbesondere Einrichtungen mit Personalbedarf in den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, Hotellerie, Gastronomie, Handwerk, Logistik, Fahrdienst und IT.

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