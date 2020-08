Am Mittwoch, 12. August, starten 13 Schüler in die mündliche Prüfung, die sie zur Berufsreife führen soll. Die Besonderheit: Sie haben dafür im vergangenen Jahr keine Schule besucht, sondern wurden im Zug einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme von den Mitarbeitern des Internationalen Bundes (IB) Südwest in Pirmasens unterrichtet und betreut.

„Bei den jungen Menschen, die bei uns den Schulabschluss ablegen, liegt oft ein höherer Förderbedarf vor“, erklärt Stefan Lelle, Koordinator Aktivierung und Vermittlung beim IB. Die Schüler des aktuellen Kurses seien zwischen 17 und 28 Jahre alt. Sie sind nicht mehr schulpflichtig, haben aber keinen Abschluss und aktuell keine Ausbildungsstelle. Während der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, die von der Agentur für Arbeit gefördert wird, absolvierten sie zusätzlich zu den Unterrichtsstunden im vergangenen Schuljahr unterschiedliche Praktika, sowohl in Unternehmen als auch in den Lehrwerkstätten des IB.

„Wir versuchen, ihre Neigungen und Talente herauszufinden und ihr Interesse für unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten zu wecken“, führt Lelle weiter aus. Gerade deshalb sei es für seine Schüler wichtig, Betriebe und berufliche Möglichkeiten kennenzulernen, sagt er. Gemeinsam mit den jungen Menschen arbeiten Bildungsbegleiter, Sozialpädagogen, Ausbilder und Lehrer daran, nicht nur schulisches Wissen zu vermitteln sondern gleichzeitig die sozialen und methodischen Kompetenzen der Schüler weiter zu entwickeln. „Ziel ist es, die jungen Leute in eine berufliche Ausbildung zu bringen“, sagt Lelle.

Immer wieder werden Talente sichtbar

Der Abschluss der Maßnahme sei dafür ein gutes Sprungbrett, betont er. Immer wieder würden dabei Talente sichtbar, sagt der IB-Mitarbeiter. „Einer unserer ältesten Teilnehmer in diesem Jahr hat sich super entwickelt und wird seinen Abschluss mit Bestnoten abliefern“, ist er sicher. Einen Ausbildungsvertrag als Tischler habe der junge Mann ebenfalls schon in der Tasche. „Wir wissen natürlich, dass bei vielen weiterhin Unterstützungsbedarf bestehen wird und versuchen, sie in Anschlussmaßnahmen auch weiterhin zu betreuen“, bleiben die IB-Mitarbeiter realistisch.

Von den rund 40 gestarteten Schülern haben es 13 bis in die mündlichen Prüfungen geschafft. Die Hürden und Anforderungen seien hoch, sagt Lelle. Wer es aber bis hierhin schaffe, der gehe meist den Weg auch weiter. Die Corona-Pandemie habe seinen Schülern in diesem Jahr zudem einiges abverlangt, betont er. „Wir beim IB sind gut aufgestellt, was Online-Unterricht angeht“, sagt Lelle. Die Ausstattung der Schüler dagegen sei oft nicht ausreichend gewesen. „Das ging so weit, dass wir Unterricht über das Telefon gemacht haben“, erinnert er sich. Dennoch hätten die Schüler große Disziplin gezeigt. „Die Anwesenheit beim virtuellen Unterricht war oft höher als normal“, meint er. Die Prüfung finde nun etwas später als gewohnt und an einem anderen Ort statt, Inhalte und Anforderungen aber seien die gleichen. „Schön wäre es, wenn wir noch mehr Firmen vor Ort hätten, die unseren Absolventen nach ihrem Abschluss eine Chance geben“, hofft Lelle.