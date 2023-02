Das Städtische Krankenhaus hat mit seinem Bildungszentrum weitere Räume im Rheinberger bezogen. Denn es werden immer mehr Kurse. Die Klinik bildet neue Mitarbeiter selbst aus. Im April treten erstmals junge Leute aus Indien die Ausbildung zum Pfleger an.

Das Bildungszentrum des Städtischen Krankenhauses im Rheinberger ist größer geworden. Im vierten Stock kamen Räume dazu. Dort sitzt das neue Herz der Einrichtung. Noch ist nicht jeder Handgriff erledigt. Die Garderobe fehlt, an den Wänden hängen keine Bilder, und der Getränkeautomat steht noch nicht, erzählt Anja Hammel, die das Institut leitet. Doch es sind Kleinigkeiten, die sie aufzählt. Die neuen Räume sind längst im Einsatz: Pflegeschüler sitzen an U-förmig gestellten Tischen, jeder hat ein Tablet, das das Institut stellt. Ein Hilfsmittel, das das Leben der Schüler erleichtert, wie Lea Huber erzählt. „Wir haben 26 Pflegebücher, aus denen wir lernen“, erklärt sie. Die möchte niemand im Rucksack umherschleppen. Mit dem Tablet könne sie jederzeit und überall lernen. Laut Huber legt das Institut bei der theoretischen Ausbildung Wert auf den digitalen Aspekt. Den praktischen Teil absolvieren die Schüler im Städtischen Krankenhaus.

Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegehilfe nimmt ein Jahr in Anspruch. Die Einrichtung des Städtischen Krankenhauses übernahm diese Kurse 2003 nach der Fusion mit der Klinik in Dahn.

Mehr neue Pfleger in Ausbildung

Bei den Pflegefachleuten dauert die Lehre drei Jahre. Nun wird die Ausbildung in Pirmasens zweizügig: Neue Schüler starten nicht nur zum Oktober, sondern auch im April. Bis 20. März kann man sich noch für die Ausbildung bewerben, die im Monat darauf beginnt, sagt Hammel. Dann werden erstmals Highschool-Absolventen aus Indien dabei sein, die in Pirmasens den Pflegeberuf lernen und zusätzlich Deutschunterricht bekommen. „Wir brauchen den Nachwuchs“, betont Anja Hammel.

Die Kurse für die Pflegekräfte werden sich perspektivisch also verdoppeln. Dafür brauchte das Bildungszentrum mehr Platz. Und der wurde im vierten Stock des Rheinbergers gefunden, als dort eine Anwaltskanzlei auszog. Etwa 200.000 Euro waren für die Renovierung eingeplant, berichtet Ingenieur Carsten Fulde, der technische Leiter der Bauhilfe. Das Architekturbüro Lang-Merz habe es nicht nur geschafft, die Arbeiten in wenigen Monaten über die Bühne zu bringen, sondern das Budget auch noch um gute 50.000 Euro unterschritten. Die Anwälte hatten zuvor in vergleichsweise kleinen Büros gearbeitet, nun wurden Zwischenwände herausgerissen, um Platz für die großen Schulungsräume zu schaffen, erklärt Fulde. Insgesamt stehen dem Bildungszentrum jetzt gut 1000 Quadratmeter zur Verfügung. In sieben Klassenräumen wird unterrichtet.

Pfleger aus Indien und den Philippinen

Bei der Weiterbildung für Praxisanleiter – Pfleger, die Schüler im praktischen Teil der Ausbildung unter ihre Fittiche nehmen – hat sich das Bildungszentrum für Kooperationspartner geöffnet. Auch andere Krankenhäuser oder Altenheime können ihre Mitarbeiter nun zur Weiterbildung schicken. Das Städtische Krankenhaus verfügt derzeit laut Pflegedirektor Bernd Henner über rund 80 Anleiter, die neben der Pflege von Patienten den Neulingen beispielsweise zeigen, wie man einen Verband wechselt. Neben der eigentlichen Weiterbildung, die 300 Stunden dauert, müssen Praxisanleiter ihr Wissen jedes Jahr auffrischen. Dafür gibt das Institut in Pirmasens ein dreitägiges Blockseminar.

Dazu kommen Anpassungskurse: Hier werden ausgebildete Krankenpfleger aus Indien und den Philippinen geschult. Es geht um deutsche Standards und Arbeitsweisen im Krankenhaus sowie um den Spracherwerb. Krankenhaus-Geschäftsführer Martin Forster betont, dass diese Pfleger ihre eigentliche Ausbildung schon hinter sich haben: In ihren Heimatländern absolvierten sie dafür ein Bachelorstudium.

Mindestens drei Jahre in Pirmasens arbeiten

Seit Januar läuft wieder ein halbjähriger Kurs, der den ausländischen Pflegern die deutsche Anerkennung ihrer Ausbildung sichern soll. Die indischen und philippinischen Kräfte sind verpflichtet, im Gegenzug für die Hilfe und Weiterbildung mindestens drei Jahre im Krankenhaus zu arbeiten, sagt Bernd Henner auf Nachfrage. Für die jungen indischen Highschool-Absolventen, die ab April in Pirmasens lernen, gelte diese Verpflichtung nicht.

Für den neuen Pflegedirektor Bernd Henner ist das Städtische Krankenhaus ein Vorreiter bei der Akquirierung von Personal aus dem nicht-europäischen Ausland. „Die demografische Entwicklung trifft uns auch bei den Mitarbeitern.“ Viele seien dem Rentenalter nahe, und es kämen nicht genug junge Pfleger nach. „Diese Lücke müssen wir schließen.“ In den knapp sechs Jahren seit Beginn der Initiative habe man etwa 80 ausländische Fachkräfte gewinnen können, die nun in der Pirmasenser Klinik arbeiten.