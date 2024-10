Laura Metzger ist zehn Jahre alt und besucht die fünfte Klasse des Hugo-Ball-Gymnasiums. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrer drei Jahre alten Schwester, der sie ihre Geschichten manchmal vorliest, in Clausen. Im Mai hat die zehn Jahre alte Laura Metzger an einem internationalen Schreibwettbewerb teilgenommen. Ihre Geschichte zum Thema Superhelden wurde damals als Kinderbuch gedruckt. Ihr Faible für gute Geschichten ist ungebrochen. „Dieses Jahr habe ich an zwei weiteren Schreibwettbewerben für Kinder teilgenommen. Der eine hatte das Thema Prinzessinnen, bei dem anderen ging es um eine Weihnachtsgeschichte“, sagt die Zehnjährige. Beide Wettbewerbe hatte der Kinderbuchverlag „Papierfresserchen“ ins Leben gerufen. Laura Metzgers Geschichten waren so gut, dass sie jeweils in zwei Sammelbänden gedruckt wurden.

