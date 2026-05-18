Der Austausch zwischen Bürgern ist die Grundlage der deutsch-französischen Freundschaft. Das kann gar nicht hoch genug angerechnet werden.

Es ist noch keine 100 Jahre her, da begegneten sich Deutsche und Franzosen nicht beim Picknick, sondern auf dem Schlachtfeld. Statt sich zuzuprosten, verschanzten sich die Soldaten der Nachbarvölker in Schützengraben. Glücklicherweise ist das vorbei.

Aber weder Deutsche noch Franzosen sollten vergessen, welche Gräuel ihre Vorfahren erlebt haben. In diesem Bewusstsein grenzt es an ein Wunder, dass es seit 60 Jahren eine funktionierende Partnerschaft zwischen Waldfischbach-Burgalben und Carentan gibt. Die Begegnung zwischen Bürgern steht hier im Mittelpunkt. Nicht Sonntagsreden von Politikern prägen die Jumelage, sondern das Vier-Augen-Gespräch zwischen den Menschen aus der Normandie und der Südwestpfalz.

Ob die Staatsoberhäupter von Deutschland und Frankreich mal mehr oder mal weniger an einem Strang ziehen, spielt eine untergeordnete Rolle, so lange es eine echte und tiefe Verbundenheit zwischen den Bürgern dieser beiden Nachbarländer gibt. Diese wahre und gelebte Freundschaft ist das Fundament Europas. Angesichts einer zunehmend herausfordernden geo-politischen Situation ist es ausgesprochen wichtig, diesen Austausch auf Augenhöhe zu hegen und zu pflegen.