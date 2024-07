In den vergangenen Wochen stieg die Arbeitslosigkeit in der Region, da viele junge Menschen von der Schule, Ausbildung oder Studium in Beschäftigung wechseln. Im Juli waren in Pirmasens 2567 Personen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, 0,3 Prozent weniger als im Juni und 7,2 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt bei 12,1 Prozent, 0,7 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Es wurden 101 Stellen gemeldet, 31 mehr als im Juni und vier weniger als im Juli des Vorjahres. Es gab 513 offene Stellen. 2.310 Menschen waren im Juli im Landkreis Südwestpfalz arbeitslos gemeldet, 3,2 Prozent mehr als im Juni und 15,4 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,4 Prozent auf 4,5 Prozent, 0,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat. Es wurden 91 Stellen gemeldet, 52 mehr als im Juni und fünf mehr als im Juli des Vorjahres. Es gab 495 offene Stellen.