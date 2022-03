Fuchs, Giraffe, Waschbär und zehn weitere Tiere sorgen künftig für Farbe auf dem Flur der Kinderstation im städtischen Krankenhaus.

13, auf Holzplatten gemalte Tierköpfe holte die Vorsitzende des Fördervereines Westpfalzküken, Birgit Neuhs, am Mittwoch in der Jugendkulturwerkstatt (JuKuWe) ab, wo sie unter der künstlerischen Leitung von Pouya Nemati in den letzten von Schulkindern gefertigt wurden. Auch die beiden FSJ-Kräfte David Faust und Katy Janzen sowie die JuKuWe-Mitarbeiterin Diana Trupp waren stark in das Projekt involviert. Die Kinderstation des Krankenhauses solle noch freundlicher gestaltet werden, waren sich Birgit Neuhs und Chefarzt Heinz-Georg Kläber einig gewesen, und mit der Jugendkulturwerkstatt habe man schnell einen Kooperationspartner gefunden, der beim Kinderspieltag im letzten Sommer Ideen und Entwürfe für die Türschilder sammelte.

Kosten für Material und Arbeit übernehme der Förderverein, sicherte Neuhs zu. Nemati freute sich insbesondere darüber, dass sich bei diesem Projekt Kinder für Kinder eingesetzt haben. mar