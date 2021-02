Anlässlich der Landtagswahl am 14. März veranstaltet der Jugendstadtrat (JSR) in Anlehnung an die erste Auflage im Jahr 2018 erneut eine Podiumsdiskussion. Bei der Veranstaltung „PS-Clash: Politik aus der jungen Perspektive“ debattiert der Jugendstadtrat mit allen Wahlkreiskandidaten der acht Parteien, die im Wahlkreis 48 antreten.

Die Debatte, die am 26. Februar um 18 Uhr beginnt, stattfindet, dreht sich vor allem um jugendpolitische Themen und legt den Fokus laut einer Mitteilung des JSR auf Inhalte, die besonders für junge Wähler von Relevanz sind. Selbstverständlich seien aber auch Zuschauer aller anderen Altersgruppen eingeladen, sich an der Veranstaltung zu beteiligen.

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung virtuell durchgeführt und auf dem YouTube-Kanal „Pirmasens LIVE“ (https://youtu.be/q1lqdiLuP3A) gestreamt, sodass die Begegnungen und Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden können. Die Kandidaten befinden sich hierbei nicht vor Ort. Lediglich die Moderation durch den JSR erfolge zentral aus der Festhalle.

Durch die Podiumsdiskussion soll vor allem die junge Generation erreicht werden, unentschlossene Erstwähler zum Gang an die Wahlurne bewegt werden und die Standpunkte der Wahlkreisbewerber zu den relevanten Themenkomplexen herausgearbeitet werden.

Die Themenauswahl übernimmt der JSR. Er verspricht vorab, dass ihm Fairness und Chancengleichheit während der Debatte wichtig seien. Daher wurden vorab für alle Kandidaten verbindliche Regelungen vereinbart und diese den Kandidaten mitgeteilt. Darüberhinausgehende Formalitäten, wie beispielsweise die Redereihenfolge, entscheidet das Los. So sei sichergestellt, dass es unter den Kandidaten zu keinem Zeitpunkt zu einer Bevorzugung oder Benachteiligung aufgrund parteipolitischer Zugehörigkeit oder der inhaltlichen Ausrichtung eines Kandidaten kommen könne.

Der Vorsitzende des Jugendstadtrates, Jan Weimann, betont: „Für uns als Jugendvertretung sind gerade auch die Fragen der jungen Generation unserer Heimatstadt wichtig. Wir freuen uns daher sehr, wenn Interessierte ihre Frage unter kontakt@jugendstadtrat-ps.de stellen und wir diese am Ende der Veranstaltung ins Programm einbinden können. Unter allen Fragestellern verlosen wir drei 30-Euro-Gutscheine von Pirmasenser Einzelhändlern.“