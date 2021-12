Bei Kontrollen zum Jugendschutz hat das Pirmasenser Ordnungsamt zahlreiche Verstöße festgestellt. Die sogenannte Schwerpunktstreife fand Ende November statt. Kontrolliert wurden Tankstellen, Bars, Gaststätten, Kioske und Einzelhändler. Mitarbeiter des Ordnungsamts führten an elf Verkaufsstellen Jugendschutzkontrollen durch. Als Testkäufer waren Jugendliche eingesetzt. Bei fünf Händlern erhielten sie Waren, deren Abgabe nur an Erwachsene erlaubt ist. In einem Fall sogar, nachdem das Kassensystem auf die Alterskontrolle hingewiesen hatte und der Personalausweis kontrolliert wurde. In den vier restlichen Fällen gingen die Waren teilweise ohne Überprüfung des Alters über die Ladentheke. Die Verkäufer, die gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen haben, müssen mit einem Bußgeld rechnen.